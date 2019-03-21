تردد قناة trt 1 تي آر تي 1 التركية على النايل سات لمتابعة الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل كاملة...

قناة trt 1 التركية، قناة تركية تابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، بدأ بثها منذ عام 1986 وحتى الآن ويتم بثها من اسطنبول بتركيا عبر القمر التركي تركسات وإيتويلسات، وهي قناة منوعات أبرز ما تقدمه هو الدراما التركية الشهيرة، والتي جذبت فئة كبيرة من المتابعين في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، إذ يتم ترجمتها إلى اللغة العربية بطريقة الدبلجة أو الترجمة الحية على الشاشة، وقد ذاع صيتها مؤخراً بعد حصول المسلسل التركي “قيامة ارطغرل” والذي يبث عليها، على شهرة ونسبة مشاهدة عالية جداً مما جعل البحث يتزايد على تردد القناة التركية الشهيرة trt 1 والبث الحي لها لضمان متابعة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس والأخير، بعد النجاح السابق الذي تميزت به الأجزاء الأربع السابقة من المسلسل منذ عام 2014 وحتى الآن.

يتم عرض مسلسل قيامة ارطغرل، العرض الأول على قناة trt 1 التركية في الثامنة من مساء الأربعاء من كل اسبوع بتوقيت تركيا والسعودية والسابعة بتوقيت القاهرة، والعرض الثاني للمسلسل مساء الخميس على عدة قنوات منها اليرموك ووطن ودعوة والقدس، وبالتالي فإن البحث يزيد على قناة trt 1 بإعتبارها هي صاحبة العرض الأول للمسلسل الأكثر شهرة ومتابعة.

مسلسل “قيامة ارطغرل” مسلسل تاريخي يعرض قيام الدولة العثمانية بواسطة القائد التركي ارطغرل شاه، وما واجهه من صعوبات في إنشاء الدولة محارباً أعدائه من الصليبيين والمغول، وهو مسلسل ذو تكلفة انتاجية ضخمة، ويتم تصويره في تركيا على شاطئ البحر الميت.

تردد قناة trt 1 التركية

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز تركسات Turksat 42°E 11042 V 5/6 8400 إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 V 5/6 3000 تركسات Turksat 42°E 11054 V 5/6 3000 نايل سات 11392 V 3400 27500