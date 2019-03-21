استقبل فورا تردد قناة ام بي سي MBC Iraq عراق الجديدة على عرب سات ونايل سات وجدول مواعيد البث للبرامج...

ستنطلق تردد قناة ام بي سي MBC Iraq عراق الجديد على النايل سات اليوم، وبدأ البث الرسمي للقناة مع مجموعة من البرامج الترفيهية المنوعة، والتي يقدمها مجموعة من أبرز الإعلاميين العراقيين، لتكون قناة ام بي سي عراق إضافة حقيقة لباقة قنوات mbc المتنوعة، وبطاقة الوصول لأكبر قاعدة جماهيرية لها في بلاد الرافدين.

ويمكن استقبال تردد قناة mbc عراق من خلال الرسيفر العادي وفائق الجودة حيث تم بث القناة بترددين sd للرسيفرات العادية، وتردد hd للرسيفرات الحديثة، وذلك لمنح الفرصة لجميع الشعب العراقي من التمتع بمشاهدة أبرز برامج قناة ام بي سي عراق الجديدة.

تردد قناة ام بي سي عراق

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جدول مواعيد برامج ام بي العراق

جميع البرامج بتوقيت العراق.

برنامج “كوم دي” يذاع الساعة الثامنة بتوقيت العراق..

مسلسل “اأهو دا اللي صار” يذاع الساعة العاشرة بتوقيت العراق

برنامج “سهراية” يذاع الساعة الحادية عشر إلا 5 دقائق.

برنامج “بيت بيوتي” يذاع الساعة التاسعة إلا خمس دقائق. كل أحد

مسلسل “الدخيل” يذاع الساعة الخامسة مساءاً.

مسلسل “نسر الصعيد” يذاع الساعة السابعة مساءاً.

مسلسل “لدينا أقوال أخرى” يذاع الساعة الثامنة مساءاً.

برنامج “الليلة ويا دعدوش” يذاع الساعة التاسعة مساءاً كل اثنين.

برنامج “النهر الثالث” يذاع كل أربعاء الساعة العاشرة مساءاً

ويعرض اليوم برنامج “بيت بيوتي” وهو برنامج خاص بالمرأة، حيث يهتم بكل ما يخص المرأة وجمالها، ويعرض الاحد الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت السعودية.

أي مشكلة في استقبال القناة يمكنكم تركها بالتعليقات وسوف نقوم من خلال تلك المقالة بحل تلك المشكلة، الترددات بالأعلى تعمل بشكل جيد.