تردد قناة الظفرة الجديد 2019 Al Dafrah Tv وابرز المسلسلات على القناة 2019 تحديث مارس

نتابع تحديث تردد قناة الظفرة الإماراتية 2019، حيث نجحت القناة الإماراتية في تحقيق شهرة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، وذلك بعد عرضها العديد من مسلسلات العرض الأول المصرية والخليجية، حتى باتت واحدة من أكثر القنوات الترفيهية مشاهدة على النايل سات.

وتبث قناة الظفرة Al Dafrah Tv من دولة الإمارات، وتقدم العديد من المسلسلات عبر شاشتها خلال تلك الايام منها مسلسل”كلبش2″، ومسلسل” تحت السيطرة”، ومسلسل “ابو عمر المصري”، ومسلسل “اليوم الاسود”، ومسلسل “شئ من الماضي”، وغيرها من الدراما الخليجية والمصرية المنوعة.

Advertisements

تردد قناة الظفرة

القمر الصناعي التردد الترميز النايل سات 12322 عمودي 27500

يذكر أن قناة الظفرة هي قناة عامة تبث بتقنية hd على النايل سات، وعربسات، ويمكن ضبطها واستقبالها في جميع دول الوطن العربي بسهولة وبإشارة عالية على الرسيفرات فائقة الجودة التي تدعم تشغيل hd.

ويمكن لأى مشاهد ألتقاط التردد من داخل مصر أو أي مكان داخل الوطن العربي من خلال طبق استقبال 70 سم بإشارة قوية.

إذا واجهتك أي أخطاء أثناء إضافة تردد القناة فقط كل ما عليك فعله هو ترك تعليق يوضح المشكلة التي تواجهك وسوف نقوم بالرد عليك.