“تحديث مارس” استقبل الآن تردد قناة النيل سبورت الرياضية على القمر الصناعي النايل سات...

تمتلك شبكة تليفزيون النيل المصرية مجموعة من القنوات المتخصصة في كل المجالات، ومن ضمن تلك القنوات قناة نايل سبورت والمتخصصة في الرياضة، وهي تقدم مجموعة متميزة من العروض الرياضية المختلفة، وهي تضم عددًا كبيرًا من المحللين والنقاد والمقدمين الرياضين المشهورين في مصر ، والذين لهم جماهير كثيرة، وتغطي شاشة القناة الأحداث الرياضية المصرية من بطولات ومهرجانات وغيرها، وهي حصلت على نسبة مشاهدة عالية، ومن خلال موقع “عرب نيوز” سوف نقوم بتقديم التردد الحديث للقناة بجودة صورة إتش دي وبدرون تقطيع .

أبرز البطولات التي تنقلها قناة نايل سبورت :-

بطولة الدوري المصري ال:-

تنقل القناة جميع مباريات تلك الدوري بشكل مباشر ، ويسبق المباراة برنامج تحليلي “استاد النيل ” وهو يقوم بتقديم تحليل رياضي قبل أحداث المباراة، وتنقل تشكيل الفرق قبل بدء المباراة، ثم بعد تقوم ببث المباراة ويتم تحليل أحداثها الفنية لحظة بلحظة مع نخبة مميزة من المحللين والنقاد والحكام الرياضين.

بطولة كأس مصر وكأس السوبر:-

تلك البطولات من ضمن البطولات التي تنقلها قناة نايل سبورت لمشاهديها، مع تقديم التحليل لكافة أحداث المباراة.

البطولات العالمية والأفريقية:-

هذه البطولات تنقلها قناة النيل للرياضة الأرضية ، و لتى تُلعب على مصر ، بالإضافة إلى نقل مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، والتى تخوضها على ملاعبها في مصر.

تردد قناة نايل سبورت الرياضية