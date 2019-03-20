“ارطغرل 140” شاهد تردد قناة trt التركية “تي ار تي” الناقلة لمسلسل قيامة...

نظراً لعرضها مسلسل ارطغرل 140 على شاشتها، يبحث الكثير خلال تلك الفترة التي يعرض بها المسلسل على تردد قناة trt التركية الناقلة للمسلسل على الأقمار المختلفة نايل سات وعرب سات وهوتبيرد وترك سات، قناة تي أر تي التركية متواجدة على العديد من الأقمار حول العالم فهي قناة حكومية، لكن ترددها عبر القمر التركي فقط هو الذي يقوم بإذاعة المسلسل الشهير كعرض أول، ويكون هذا العرض باللغة التركية غير مدبلج.

أي أن قناة trt التركية على النايل سات الناطقة باللغة العربية لا تعرض المسلسل، ويمكنك معرفة “القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل” على النايل سات من خلال الرابط السابق، وقد أنطقت قناة trt 1 التركية منذ خمسون عام وبالتحديد عام 1968، وظهر بعد ذلك العديد من القنوات الأخرى التي تحمل نفس الاسم والتي تسمى باقة “trt التركية” مع إختلاف المحتوى المقدم سواء رياضي إلى وثائقي أو أطفال أو موسيقى.

تردد قناة trt التركية

أسم القناة التردد القمر TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

هذا هو تردد قناة تي أر تي الناقلة للجزء الخامس من مسلسل ارطغرل باللغة التركية عبر القمر التركي، حيث أن المسلسل تعرض الحلقة الجديدة منه على شاشة القناة كل يوم أربع من كل أسبوع وبعد ذلك يتم دبلجتها للغة العربية وتنقل على القنوات الأخرى وتتاح عبر الأنترنت.

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ارطغرل 140

وتعرض الحلقة مترجمة على قناة اليرموك في الثامنة مساء غداً الخميس، وسنضمن لكم رابط مشاهدة بث مباشر الحلقة 140 بعد قليل اليوم الأربعاء من قناة trt.

ويترقب الملايين في المنطقة العربية خلال الساعات المقبلة ترجمة الحلقة الجديدة وعرضها على الإنترنت، وهي الحلقة التي تحمل إثارة كبيرة.