تردد قناة النيل للرياضة 2019 Nile Sport “تحديث مارس” الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون...

تردد قناة النيل الرياضية 2019، ننشر لكم تردد قناة النيل للرياضة على النايل سات، وهي أحد أهم وأشهر القنوات الرياضية على الإطلاق، حيث تعد قناة النيل الرياضية أحد القنوات التابعة لمجموعة القنوات الرسمية، ضمن باقة مميزة تضم عدد كبير من القنوات، وتهتم قناة النيل الرياضية بالشأن الرياضي المصري والعربي والعالمي في كافة المجالات والأنشطة الرياضية.

تردد قناة النيل الرياضية 2019 Nile Sport

تضم قناة النيل الرياضية مجموعة مميزة من أشهر مقدمي البرامج والمحللين، وتقوم القناة بنقل جميع مباريات الدوري المصري والكأس، وكذلك بعض مباريات الفرق المصرية في البطولات الإفريقية، وقد نجحت إدارة قنوات النيل في التعاقد مع الكابتن مدحت شلبي ليكون ضمن طاقم عمل القناة مما سيزيد من المتابعة الكبيرة للقناة في الفترة المقبلة.

ضبط تردد قناة نايل سبورت الجديد

التردد 11842 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4/3 القمر الصناعي نايل سات

جدول بث مباريات يوم الأربعاء 20-3-2019

ستكون قناة نايل سبورت من أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون يوم الأربعاء في الجولة 25 من الدوري المصري، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكنكم متابعة أحداث مباراة الزمالك مباشرة عبر ضبط أجهزة الاستقبال عبر تردد قناة نايل سبورت الرياضية على النايل سات.