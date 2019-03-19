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“اضبط الآن ” تردد قناة حنبعل التونيسية الفضائية الجديد 2019 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات |...

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نقدم لكم أيها الوزار اليوم ، تردد قناة حنبعل الجديد 2019 ، وهي قناة تهتم بالشأن التونسي و أيضاً العديد من الدول العربية، وتقوم قناة حنبعل بعرض الكثير من المسلسلات العربية والأجنبية عبر شاشتها،  ومن أهم هذه المسلسلات مسلسل قيامة أرطغرل التركي ، والذي سوف تذيع الحلقة 140 اليوم ، ونقدم لكم تردد قناة حنبعل الجديد 2019 ، وذلك عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات ، والجدير بالذكر أنه قد حدث إنقطاع بالبث الخاص بقناة حنبعل 2019 ، وذلك نتيجة  عطل فني حدث دون ذكر أسباب أو موعد عودة البث مره أخري ، تابع المقالة وضعها بالمفضلة لديك ليصلك كل جديد، ثم اتبع الخطوات الآتية لضبط التردد الجديد على أجهزتكم.

أهم برامج برامج قناة حنبعل التونسية الفضائية

الذواقة:

وهو برنامج طبخ أسبوعي، يقوم بعرض رض جولات في المطاعم وما يقدموه.

مسلسل تركي:

مسلسل قيامة ارطغرل التركي

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برنامج بالمكشوف:

وهو برنامج رياضي يعرض كل الإتفاقيات الخفية ، ومعرفة خبايا كل الاتفاقيات العالمية البرنامج، ويقوم بتقديمه عادل بوهلال .

قاطع هذا المنتوج:

وهو برنامج ديني ، يقوم بمناقشة العادات السيئة، وكيفية التخلص منها ، ويقوم بتقديمه سيف الدين الكوكي.

L’avant Match:

وهو برنامج رياضي جديد، خاض الساحة الرياضية بحضور العديد من المحللين العملاقة في المجال الرياضي ، ويقوم بتقديمه  شاكر الكنزالي .

تردد قناة حنبعل الفضائية 2019

القمر الصناعي التردد معدرل الترميز الاستقطاب معامل الخطأ
عرب سات (Badr 4 (26.0°E 12643 أفقى 27500 5/6
النايل سات (Nilesat 102 (7.0°W 11657 عمودي 27500 5/6
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الكلمات الدلائليه
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