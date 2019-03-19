“اضبط الآن ” تردد قناة حنبعل التونيسية الفضائية الجديد 2019 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات |...

نقدم لكم أيها الوزار اليوم ، تردد قناة حنبعل الجديد 2019 ، وهي قناة تهتم بالشأن التونسي و أيضاً العديد من الدول العربية، وتقوم قناة حنبعل بعرض الكثير من المسلسلات العربية والأجنبية عبر شاشتها، ومن أهم هذه المسلسلات مسلسل قيامة أرطغرل التركي ، والذي سوف تذيع الحلقة 140 اليوم ، ونقدم لكم تردد قناة حنبعل الجديد 2019 ، وذلك عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات ، والجدير بالذكر أنه قد حدث إنقطاع بالبث الخاص بقناة حنبعل 2019 ، وذلك نتيجة عطل فني حدث دون ذكر أسباب أو موعد عودة البث مره أخري ، تابع المقالة وضعها بالمفضلة لديك ليصلك كل جديد، ثم اتبع الخطوات الآتية لضبط التردد الجديد على أجهزتكم.
أهم برامج برامج قناة حنبعل التونسية الفضائية
الذواقة:
وهو برنامج طبخ أسبوعي، يقوم بعرض رض جولات في المطاعم وما يقدموه.
مسلسل تركي:
مسلسل قيامة ارطغرل التركي
برنامج بالمكشوف:
وهو برنامج رياضي يعرض كل الإتفاقيات الرياضية الخفية ، ومعرفة خبايا كل الاتفاقيات العالمية البرنامج، ويقوم بتقديمه عادل بوهلال .
قاطع هذا المنتوج:
وهو برنامج ديني ، يقوم بمناقشة العادات السيئة، وكيفية التخلص منها ، ويقوم بتقديمه سيف الدين الكوكي.
L’avant Match:
وهو برنامج رياضي جديد، خاض الساحة الرياضية بحضور العديد من المحللين العملاقة في المجال الرياضي ، ويقوم بتقديمه شاكر الكنزالي .
تردد قناة حنبعل الفضائية 2019
|القمر الصناعي
|التردد
|معدرل الترميز
|الاستقطاب
|معامل الخطأ
|عرب سات (Badr 4 (26.0°E
|12643
|أفقى
|27500
|5/6
|النايل سات (Nilesat 102 (7.0°W
|11657
|عمودي
|27500
|5/6