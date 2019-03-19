“ألتقاط أشارة” تردد قناة نايل سبورت 2019 “Nile Sport” الناقلة لمباراة...

تردد قناة نايل سبورت أصبح واحد من اهم ترددات القنوات الرياضية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد عدد من التطويرات التي يتم العمل عليها من اجل الخروج بمستوي يرضي جميع عشاق الرياضة المصرية والعربية في كل مكان، وقد أعلنت إدارة القناة في وقت سابق عن أقتراب إطلاق تردد قناة نايل سبورت HD ليكون إضافة قوية لباقة قنوات النيل.

تردد قناة نايل سبورت 2019

تعد قناة النيل الرياضية على النايل سات من أهم القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري والكأس، كما تقوم القناة بتقديم تغطية مميزة لعدد من الأحداث الرياضية الهامة، والتي يبحث عنها الكثير من عشاق الرياضة، وهو الأمر الذي جعل القناة تصبح أحد أهم ترددات القنوات الرياضية على النايل سات لما تقدمه من برامج رياضية شيقة.

ضبط تردد قناة النيل الرياضية Nile Sport

التردد 11842 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 القمر الصناعي نايل سات

موعد مباراة الزمالك والمقاولون اليوم

يحرص الكثير من الجماهير على متابعة مباراة الزمالك والمقاولون يوم الأربعاء الموافق 20-3-2019 عبر تردد قناة نايل سبورت، حيث سيخوض الزمالك مباراته أمام المقاولون العرب في الجولة ال25 من الدوري المصري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.