الان تردد قناة B4U Aflam الجديد على النايل سات تحديث مارس 2019 الحديد لمشاهدة الافلام الهندية

نرصد تردد قناة بي فور يو أفلام B4U Aflam الجديد على النايل سات، لعشاق الدراما الهندية من مسلسلات وأفلام، تفتتح قناة بي فور يو أفلام نافذة جديدة للمشاهد العربي للتعرف على أقوى إصدارات بوليود على مدار الساعة، وسنخصص هذا المقال للتعرف على ترددها عبر النايل سات، وكيفية استقبالها في جميع الدول العربية بسهولة على كافة أحجام الأطباق.

يمكن ضبط تردد قناة B4U Aflam على القمر الصناعي نايل سات، وضبطها بسهولة بحجم طبق يبدأ من 70 سم للحصول على إشارة قوية في مختلف الدول العربية، وذلك من خلال تردد البث sd التي تبث من خلاله القناة بجودة صورة 720، وهي من القنوات التي اكتسبت جمهوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية منذ بداية بثها، وذلك لتخصصها في المحتوى السينمائي الهندي، والذي يمتلك جمهوراً كبيراً في مصر وخارجها.

تردد قناة بي فور يو أفلام

القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز والتصحيح النايل سات 11939 V 2700

وتظهر القناة عند البحث الآلي أو اليدوي بإسم B4U AflaM, أهم ومايميز تلك القناة عن غيرها إنها تقوم بعرض الأفلام والمسلسلات الهندية مدبلجة للعربية، وتظهر باللوجو ذات اللونين الفسفوري والأبيض، وتعرض أفلام فترة الثمانيات والتسعينات بالإضافة للأفلام الجديدة.

قنوات الأفلام الهندية باتت تحتل مكانة كبيرة لدى المشاهد العربي خاصة في السنوات الأخيرة.