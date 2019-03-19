استقبل الآن تردد قناة dmc دراما 2019 على النايل سات، وشاهد مسلسل أبو العروسة الموسم الثاني

قناة dmc دراما تعتبر هي من أفضل قنوات الدراما الموجودة الآن على قمر النايل سات، ظهرت هذه القناة منذ عامين مع بداية موسم رمضان 2017، وعرضت الكثير من المسلسلات منها الجديد، والقديم، وقدمت أيضا الكثير من المسلسلات في ثلاثة أيام فقط، وهذا ما جذب الكثير من المشاهدين لقناة دي ام سي دراما، واليوم يتساءل الكثير من المشاهدين عن تردد قناة dmc دراما على النايل سات، وذلك بعد أن أصبحت القناة هي حديث الكثير من المشاهدين بسبب ما تعرضه من مسلسلات رائعة جدا.

تردد قناة dmc دراما على نايل سات

هذه القناة تتبع مجموعة قنوات dmc، وهي موجودة على نفس التردد، نعرض لكم في الجدول التالي تردد القناة لمشاهدتها في الحال بعد تنزيله :

القناة dmc drama التردد 11449 الاستقطاب H الترميز 27500 الجودة SD

مسلسل أبو العروسة على قناة DMC دراما

لعل أهم ما تعرضه قناة DMC دراما الآن هو مسلسل أبو العروسة، المسلسل الإجتماعي الذي لاقى إعجاب الملايين من المشاهدين في مصر، وخارجها، وقد عرضت القناة حتى الآن أكثر من 100 حلقة من حلقات المسلسل على موسمين، وبسبب هذا المسلسل وصلت هذه القناة إلى تحقيق الكثير من المشاهدات بشكل يومي.