“الآن” أحدث تردد قناة بي بي سي عربي 2019 “BBC Arabic”على نايل سات عرب سات و هوت بريد BBC...

الآن أحدث تردد قناة بي بي سي عربي “BBC Arabic” علي نايل سات 2019، والاقمار العربية الأخرى العرب سات والهوت بيرد، وقد تم تخصيص هذه القناة لمنطقة الشرق الأوسط وتقوم القناة بعرض الأخبار والبرامج السياسية على مدار الساعة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط ولمتابعة ومعرفة البرامج المقدمة على قناة بي بي سي العربية نقدم لكم التردد الجديد لقناة بي بي سي العربية BBC Arabic على نايل سات 2018.

قناة بي بي سي عربي BBC World News TV 2019

وتعمل القناة على بث العديد من أهم الأخبار التي تحدث في المملكة السعودية بالإضافة إلى أخبار خادم الحرمين الشريفين وتهتم القناة بنقل وتقوم بإذاعة كافة الأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين للمواطنين بالمملكة وكذلك لكافة أنحاء العالم في مشارق الأرض ومغاربها.

قناة بي بي سي عربي من أهم القنوات التي تهدف إلى بث الأخبار الحصرية التي تخص الشرق الأوسط عن طريق الإذاعة البريطانية بي بي سي، وقد تم انطلاق القناة أثناء عام 2008 وبالتحديد في 11 مارس ومنذ انطلاقها وهي استطاعت أن تثبت جدارتها في المجال الإعلامي الإخباري.

ويوجد للقناة مجموعة كبيرة من المكاتب حول العالم، ولكن من أهم المكان لها هو المكتب الموجود في مصر، ونذكر أنه قد بدأ البث لمدة 24 ساعة متواصلة يومياً منذ 19 يناير لسنة 2009، والبث مستمر حتى الآن بنجاح كبير حيث أن القناة تهتم بالتطوير المستمر في التقنيات المختلفة التي تستخدمها في الصوت أو تقنية الصورة.

والانطلاقة الأولى للقناة لأول مرة على الفضائيات والبث المباشرة لها كان من خلال شهر أكتوبر 2005 وكان من المفترض أن تبدأ القناة البث في خريف سنة 2007 إلا أنه تم تأجيل البث، لأسباب غير معلومة حتى هذه اللحظة.

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تردد قناة بي بي سي العربية على نايل سات وعرب سات 2019

بي بي سي عربية هي من أهم القنوات الإخبارية التي تبث عن طريق اللغة العربية، كما أنه يتم توجيه محتواها إلى سكان الشرق الأوسط والجمهور العربي بشكل عام. وهي قناة تابعة لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وهي هيئة إعلامية مستقلة مقرها المملكة المتحدة البريطانية، وقناة بي بي سي عربية ممولة من طرف وزارة الخارجية البريطانية وبالتالي فهي على الأغلب ما تسعى لخدمة المصالح البريطانية عامة. تعد بي بي سي عربية شبكة لنقل الأخبار والمعلومات والأحداث الحاصلة في العالم وتقديمها للجمهور العربي، فهي من أقدم وأهم الخدمات الإعلامية التي تطلقها بي بي سي بلغة غير الإنجليزية. كان إنطلاقة قناة بي بي سي عربية بتاريخ 11 مارس 2008، ولها عدة مكاتب في دول مختلفة من العالم وأهمها بمصر. وتبث قناة بي بي سي عربية عبر الأقمار الصناعية العربية والأجنبية عرب سات ويوتلسات ونايل سات الفضائية.

تردد بي بي سي عربي 2018 القمر التردد FEC/SR نايل سات 12207 (v) 27500 – 3/4 نايل سات 11564 (h) 27500 – 3/4 عرب سات 11996 (h) 27500 – 3/4 هوت بيرد 12596 (v) 27500 – 3/4

ويمكنكم الآن مشاهدة البث المباشر للقناة من خلال الضغط هنا.

كما يمكنكم من خلال نفس الموقع التعرف على العديد من الأخبار اليومية المحلية والعالمية التي تخص جميع الدول وخصوصًا الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، التي تحاول القناة إبراز أهم أخبار الحصرية أولًا بأول بخصوصها.

وسنقدم لكم باستمرار آخر التحديثات في تردد القناة عند قيام القناة بأي تحديثات أخرى، تابعونا باستمرار للتعرف على كل ما هو جديد وآخر الأخبار الحصرية للقناة.