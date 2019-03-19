إعرف هنا”الأن” تعرف علي تردد قناة بي بي سي عربي ومتابعة مستمرة للأحداث و المستجدات علي...

حازت قناة بي بي سي عربي، شهرة واسعة في مجال نقل الأخبار، العالمية عموماً وأخبار الشرق الأوسط خاصاً، وتأتي شهرتها من تبعيتها لهيئة الإذاعة البريطانية، أقدم وأهم الشبكات المتخصصة في نقل الأخبار، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، وعدد لا حصر له من المراسلين، لمتابعة كل جديد ونقل الخبر وقت حدوثه، وتقدم قناة بي بي سي محتواها الإخباري باللغة العربية، طوال ال24 ساعة علي مدار الإسبوع.

وتعتبر قناة بي بي سي عربي من القنوات الهامة في نقل الأخبار أول بأول، وذلك لما لها من عدد كبير من المراسلين المنتشرين علي مستوي العالم، ويتابعوا كل جديد وقت حدوثه ونقله مباشراً، مع تقديم تحليل للآراء دون تحيز لأي جهة عن آخري.

وتقدم قناة بي بي سي عربي، كل ماهو جديد ومهم من الأحداث، علي جميع المستويات في متابعة مستمرة ومباشراً، وعرض للمجريات والأراء، وهي قناة عالمية في نقل الحدث أول بأول.

نتابع معكم من خلال موقعنا، كل جديد حول قناة بي بي سي عربي، لما تتميز به القناة من تنوع وأسبقية العرض، للأحداث في الشرق الأوسط وتحليل للحدث أول بأول، وتقديم الأراء المختلفة بحيادية ومصداقية.

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كانت بداية بث قناة بي بي سي عربي في عام 2008، وهي إحدي قنوات شبكة بي بي سي البريطانية، وترأسها نجلاء العمري ومقرها الرئيسي بلندن، وتقدم متابعة مستمرة للأحداث، علي الساحة في الشرق الأوسط أول بأول، سواء إقتصادية أو سياسية أو إجتماعية، وتنقلها للمشاهد العربي مع تحليل للحدث، وعرض للأراء والمجريات علي الساحة، ومتابعة إخبارية أول بأول.

تردد قناة بي بي سي عربي 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12207 V 27500 نايل سات

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وتعتبر قناة بي بي سي عربي، من القنوات الإخبارية المهمة، ولها جمهور واسع من المشاهدين، نظراً للمتابعة المستمرة للأحداث السياسية والإقتصادية، وتقدم بحرفية ومهنية عالية الجودة، وتضم مجموعة من مقدمي البرامج، والمراسلين المنتشرين في كافة أنحاء العالم، وعلي درجه عالية من الحرفية والكفائة.

أهم البرامج علي شاشة قناة بي بي سي عربي

بالإضافة للمتابعة الإخبارية المستمرة، فإن القناة تقدم برامج حوارية لتحليل الأحداث، وإستضافة أشهر المحللين والسياسيين لعرض كل الأراء والإتجاهات، ومن هذه البرامج (برنامج نقطة حوار- برنامج أنا الشاهد- برنامج المشهد- برنامج مصاريف- برنامج بتوقيت مصر- برنامج 4 تك- برنامج دنيانا- برنامج حديث الساعة).