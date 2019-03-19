تابع “هنا” تردد قناة ام بي سي العراق الجديد علي النايل سات 2019 وأهم البرامج والمسلسلات

قناة ام بي سي العراق هي قناة يبثها تلفزيون الشرق الأوسط، وهي إضافة متميزة لمجموعة باقة قنوات ام بي سي المتنوعة، وهي مخصصة لتخاطب قاعدة عريضة من الشعب العراقي، حيث أنها تحاكي واقع الشارع العراقي بمختلف أركانه، وبدأ بث القناة يوم 15 فبراير 2019 بأمسية فنية أحياها كبار فناني الطرب( كاظم الساهر- إلهام المدفعي) من خلال مهرجان شتاء طنطورة، وهي قناة متنوعة في المحتوي المقدم علي شاشتها، وإنطلاقة جديدة ومتميزة.

تتميز قناة ام بي سي العراق بمجموعة من البرامج المختلفة والمتنوعة، بالإضافة لعدد مميز من مقدمي البرامج، أصحاب الخبرة والكفاءة والمهنية، وتعمل القناة علي إظهار شكل القناة بالمستوي الراقي الذي يحاكي التطور علي الساحة الإعلامية، وهي قناة مجانية وتبث إرسالها علي مدار اليوم بجودة عالية.

تردد قناة ام بي سي العراق علي النايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11938 SD 12226 HD Advertisements عمودي أفقي 27500 نايل سات

أهم برامج ومسلسلات ام بي سي العراق

تقدم قناة ام بي سي العراق مجموعة متميزة من البرامج والمسلسلات التي تجذب المشاهد لمتابعتها، وتخاطب أكبر عدد من الجماهير العراقية، ويتابعها ايضاً جمهور عريض من الوطن العربي، حيث أنها قناة غير مشفرة تبث إرسالها علي مدار 24 ساعة.

البرامج

برنامج كوم D.

برنامج سهراية.

برنامج بيت بيوتي.

برنامج الليله ويه دعدوش.

برنامج النهر الثالث.

برنامج بث نكات.

برنامج Arabs Cot Talent الموسم السادس.

برنامج المسابقات The Hunger Games.

مسرح مصر الموسم الثاني.

المسلسلات