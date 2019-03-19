تعرف”هنا”تردد قناة ONE الجديد 2019 وأهم البرامج والمسلسلات علي القمر الصناعي نايل سات

قناة ONE هي قناة مصرية مميزة، بدأت بثها الفضائي في أكتوبر 2008، لصاحبها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، حتي مايو 2016 تاريخ شرائها بمعرفة، رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، عن طريق شركته إعلام المصريين، وتتميز القناة بتقديم برامج ومسلسلات متنوعة، وتهتم إدارة القناة بشكل ومحتوي القناة، وتراهن علي تميزها بين القنوات المماثلة، وتوفر الإعتمادات المالية لشراء المسلسلات الحصرية، وضم أفضل مقدمي البرامج علي الساحة الإعلامية.

تقدم قناة ONE أهم الأحداث والفاعليات، مباشراً حرصاً من القناة علي متابعة كل جديد أول بأول، مع تميزها ببرامج حوارية وبرامج التوك شو، التي تعرض الأحداث التي تجري في مصر أو العالم العربي أو العالم الدولي، وتهتم ايضا القناة بجميع الأذواق، وتلتزم بقواعد الإعلام والدقة والمهنية.

تردد قناة ONE الجديد 2019 علي النايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 10853 H 27500 نايل سات

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أهم برامج قناة ONE والمسلسلات 2019

تتميز قناة ONE بمجموعة متميزة، من البرامج الشيقة ومنها (برنامج كل يوم تقديم وائل الإبراشي- برنامج كلام ستات تقديم هيدي كرم وشريهان أبوالحسن ونهال عنبر وندي رحمي- برنامج أحلي أكلة تقديم علاء الشربيني- برنامج الأبواب المغلقة تقديم جورج قرداحي- برنامج كنوز تقديم مصطفي حسني- برنامج قلوب عامرة تقديم نادية عامر- برنامج أنا وبنتي تقديم شريف منير- وبرنامج الأطفال MISS UNderstand- برنامج إحلم- برنامج on set- برنامج مانشت) هذا بالإضافة للمسلسلات الشيقة ومنها مسلسل أهو ده اللي صار، ومسلسل من الذي لايحب فاطمة، ومسلسل رحيم.