تردد قناة إم بي سي MBC 3 الجديد 2019 على النايل سات والعرب سات فى كافة البلاد العربية…. شاهد...

أحدث تردد قناة إم بى سى 3، والتي تعد واحدة من القنوات المخصصة للأطفال والتي تقدم العديد من الأفلام الكرتونية ، والرسوم المتحركة وغيرها من البرامج الشهيرة التى يعشقها الصغار والكبار على حد السواء، وتبث هذه القناة من المملكة العربية السعودية، كما أن القناة انطلقت للبث منذ سنوات عديدة وقد كانت ولا تزال تحتل نسبة مشاهدة عالية من الأطفال من مختلف الفئات العمرية.

تردد قناة ام بي سي MBC 3 على القمر الصناعى النايل سات

السبب الحقيقي وراء إطلاق هذه القناة عبر الفضائيات هو تقديم التسلية والتعليم والترفيه إلى الأطفال وكذلك الارتقاء بعقولهم، وقد تمكنت القناة اليوم من أن تصبح علامة تجارية للترفيه عند الأطفال، كما أن القناة تعمل على عرض العديد من أهم البرامج الثقافية والترفيهية المميزة للأطفال، كمان أن الهدف الأساسي الذي ترجوه القناة هو أن تقوم بإكساب الطفل العديد من المهارات والخبرات وتنمية مخلياته حتى يكونوا فى تواصل وإبداع لبناء خططهم المستقبلية على نحو جيد.

مسلسلات وبرامج قناة ام بي سي 3 للأطفال على القمر الصناعى العرب سات

وكانت أول انطلاقة للقناة كانت فى العام الثامن من شهر ديسمبر للعام الميلادى 2004، وذلك بعدما أيقنت مجموعة قنوات أم بى سى أن أغلب مشاهديها من الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاما، كما أن القناة تعتبر من أشهر القنوات المتخصصة في بث أشهر المسلسلات الكارتونية الناطقة باللغة العربية والتى منها مسلسل أبطال النينجا، وكذلك مسلسل مغامرات جاكى شان وغيرها من المسلسلات الأخرى المميزة.

كما أن هناك موقع للقناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وشبكة الإنترنت، وفى العام الميلادى 2005 قامت القناة بإنتاج أول برنامج لها والذى حمل أسم ” عيش سفارى”، والذى نجح فى تحقيق شهرة وجماهيرية واسعة فى مختلف الأنحاء.

ويعد برنامج التجربة من أهم البرامج التي قامت القناة بإذاعتها واحتلت نسبة مشاهدة عالية من الأطفال وكذلك برنامج قولوا لى كيف وبرنامج محاربو التنكاى وتلسكوب وغيرها من البرامج الأخرى التي استطاعت في فترة قصيرة أن تصل إلى قلوب الأطفال وتصبح من أفضل البرامج المفضلة لديهم.

تردد قناة MBC 3

والآن نعرض لكم ترددات قناة ام بي سي 3 علي الأقمار الصناعية ” العربسات والنايل سات”

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تردد قنوات mbc3

ويمكنكم مشاهدة أروع وأحلى أفلام الكرتون وبرامج الأطفال عبر القمر الصناعي عرب سات عبر التردد الآتية:

تردد قناة mbc3: 11270 ومعامل الترميز 27500، ومعامل الخطأ 5/6.

تابعوا معنا قناة إم بي سي ثري الآن عبر القمر الصناعي نايل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة mbc3: 11470 معامل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

جدول برامج وافلام mbc3 اليوم