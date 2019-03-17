قنوات الزمالك المجانية اضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داى اليوم مجانا...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داى اليوم مجانا نايل سات وهوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى هي ما يريد الحصول عليه ومعرفته جميع عشاق الساحرة المستديرة ممن يريدون مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مجانا في الوطن العربي وخاصة الجماهير المصرية والجزائرية، تردد القنوات المجانية الناقلة لماتش الزمالك اليوم مجانا في الكونفدرالية الإفريقية هو ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة عبر هذا المقال.

قنوات الزمالك المفتوحة في كأس الكونفدرالية الإفريقية، تنطلق مباراة الزمالك ونصر حسين داى اليوم الأحد 17 مارس 2019 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والقدس، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم مجانا

واستقر الجهاز الفني للفارس الأبيض على تشكيل الزمالك اليوم أمام نصر حسين داى والذي نشرته عدد من الصحف الرياضية صباح اليوم الأحد من خلال مران الزمالك الأخير صباح اليوم والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – حميد أحداد – يوسف أوباما – أحمد زيزو

Advertisements

خط الهجوم : خالد بوطيب

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داى مجانا اليوم

تلك هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داى اليوم مجانا، فهناك الكثيرين من الجماهير ممن سيشاهدون اللقاء عبر شاشات التلفاز يريدون معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داى اليوم مجانا، القنوات الناقلة لماتش الزمالك اليوم مجانا في الكونفدرالية، قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داى على نايل سات وهوت بيرد، قنوات الزمالك ونصر حسين داى المفتوحة، القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في بطولة الكونفدرالية.

قناة ARENA SPORT على القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

تردد قناة 3 Sport على القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة AZ Tv على القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي

تردد قناة CBC SPORT HD على القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي

كما تم الكشف عن قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داى اليوم مجانا على نايل سات حيث ستكون القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الزمالك اليوم مجانا قناة الجزائرية الأرضية Programme National تردد 11680 H 27500، وهي موجوده على قمر النايل سات وتفك بشفر”بيس”.