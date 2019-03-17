“أضبط الآن” اشارة تردد قناة الجزائرية الأرضية Programme National Algeria الناقلة لمباراة...

يزداد البحث عن تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري خلال الساعات القادم مع أقتراب موعد مباراة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية ضد فريق نصر حسين داي الجزائري، حيث تقام المباراة على ملعب 5 جويلية 1962 معقل فريق الجزائري ووسط جماهيره، وتعد القناة الجزائرية الأرضية من اهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي مجاناً.

وننشر لكم من خلال المقال، تردد قناة الجزائر الأرضية entv programme national، والتي ستقوم بنقل أحداث مباراة الجولة السادسة بدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية مجاناً، حيث تقوم القناة بنقل جميع مباريات الفرق والمنتخبات الجزائرية في المباريات التي تقام على أرضها.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

سنتعرف من خلال المقال على تردد القناة الجزائرية الأرضية 2018، والذي سيقوم بنقل مباراة الزمالك ونصر حسين داي على جميع الأقمار الصناعية، حيث سيلقي الفريقان اليوم الأحد الموافق 17-3-2019 ضمن مباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر، والسادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

تعد قناة الجزائرية الأرضية هي القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي على النايل سات مجاناً، حيث أن القناة تعمل شفرة BISS، والتي يسهل الحصول عليها بسهولة، كما سنقدمها لحضراتكم من خلال المقال.

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التردد 11680 الاستقطاب H معدل الترميز 27500 الشفرة 11 00 00 11 00 00 00 00

تردد القناة الأرضية الجزائرية على جميع الأقمار

ALYah 52°E – 12054 H 27500

‎SES 22°W – 12674 H 20255

‎AlcomSat 24°W – 12160 H 30000

في حال وجود صعوبة في استقبال القناة، قوموا بمراسلتنا من خلال التعليقات الموجودة أسفل المقال، وسنحاول إيجاد الحلول للمشكلة في أقرب وقت ممكن.

يهتم الكثير من جماهير نادي الزمالك بالبحث عن تردد قناة الجزائرية الأرضية، والتي ستكون أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم مجاناً في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بالكونفدرالية ضد نصر حسين داي، والتي ستحسم الفريقين المتأهلين بشكل كبير للدور التالي.

يبدأ البحث عن تردد قناة الجزائر الأرضية بشكل كبير مع أقتراب موعد اللقاء، حيث تقوم القناة الجزائرية بنقل جميع مباريات الفرق الجزائرية، والتي تقام على أراضيها.