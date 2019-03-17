“الآن”: متوفر احدث تردد “قنوات افلام عربي” 2019 متنوعة بدون اعلانات على...

الآن: تردد قنوات افلام عربي متنوعة بدون اعلانات حصرية، حيث تعتبر الأفلام العربية من أكثر أنواع الأفلام مشاهدة ومتابعة، وبخاصة الأفلام العربية المصرية، وهذا لأنها تعبر عن الشعب والوطن وعن معاناة الإنسان، فهي تعكس الواقع الذي نحياه، ولهذا نجد الكثير جدًا من قنوات الأفلام العربية التي تظهر وتبث باستمرار على القمر الصناعي نايل سات، ولكن هناك فئة من المشاهدين لا ترغب بمشاهدة الفواصل الإعلانية الطويلة التي تفقد المشاهد متعة المشاهدة ومتابعة الفيلم، وتجعله يشعر بالملل والرغبة في تغيير القناة بدون تكملة الفيلم المراد.

ولهذا سنقوم بعرض بعض الترددات الجديدة لقنوات تقوم بعرض الأفلام العربي بدون فواصل إعلانية ، أو تقوم بعرض فواصل إعلانية قصيرة لا تسبب حالة من الملل للمشاهد، بالإضافة إلى تردد-قنوات-الأفلام-الكلاسيكية 2019.

مجموعة قنوات روتانا سينما

مجموعة قنوات روتانا من أولى القنوات الفضاية التي ظهرت وبادرت بفكرة وجود قناة مستقلة ذات طابع خاص تبث الأفلام العربية بشكل مجاني، بدون تشفير على مدار أربع وعشرون ساعة، بدون اعلانات كثيرة مملة، وهي تعد قناة عائلية تصلح لجميع الاعمار ولا يوجد لديها مجال لعرض المشاهد الخادشة للحياء حفاظًا على طبيعتها العائلية المحافظة،وتعتبر قناة روتانا هي الخيار الأفضل لمحبي ومتابعي الأفلام العربية سواء الحديثة والجديدة والتي تعرض على قناة روتانا سينما، أو الأفلام الكلاسيكية القديمة والتي تعرض على قناة روتانا كلاسيك.

اسم القناة القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب روتانا سينما النايل سات 11296 27500 أفقي 3/4 روتانا كلاسيك العرب سات 11843 27500 أفقي 3/4

تردد مجموعة قنوات كلاكيت المتنوعة

هناك العديد من القنوات الأخري التي ظهرت حديثُا مثل مجموعة قنوات كلاكيت سينما، وهي مجموعة قنوات شاملة تبث على القمر الصناعي النايل سات، وهي تقوم بعرض الأفلام والمسلسلات العربية بدون الفواصل المزعجة التي تسبب الملل، وهي تبث مجانًا بدون تشفير وتعرض الأفلام العربية على مدار 24 ساعة بدون توقف، وحظيت مجموعة قنوات كلاكيت بنسبة متابعة عالية من المشاهدين، منها وقناة كلاكيت أفلام وقناة كلاكيت كوميدي.

القمر اسم القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات كلاكيت أفلام 11257 27500 5/6 (H) النايل سات كلاكيت كومدي 12521 27500 5/6 (V)

مجموعة قنوات موجة سينما

قناة موجه سينما هي قناة أثبتت وجودها بقوة على الساحة، وحظيت بمتابعة الملايين من المشاهدين ومتابعي القنوات التي تعرض الأفلام العربية، فهي عبارة عن مجموعة من القنوات منها موجة سينما، وموجة أفلام ، وموجة كلاسيك وجميعها تقوم بعرض الأفلام مجانًا وبدون تشفير على القمر الصناعي المصري نايل سات، والمميز هنا هو أن مجموعة القنوات تلك تقوم بعرض الأفلام بدون فواصل إعلانية طويلة مما يجعل المشاهد يستمتع بالمشاهدة دون إزعاج الفواصل الاعلانية، ويمكنم استقبال مجموعة قنوات موجة على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي:

اسم القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 12562 27500 عامودي (v)

تردد باقة قنوات أفلام عربي 2019

سنقدم لكم بعض ترددات القنوات العربية الأخري التي تقوم بعرض أفلام عربية متنوعة بين الجديد والقديم مع ملاحظة أنه تتفاوت مدة عرض الاعلانات عليها.

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تردد قناة نايل سينما : 11842 | أفقي | 27500 | 3/4

تردد قناة ميلودي كلاسيك ، وتوك توك أفلام : 10892 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد قناة كايرو سينما : 10775 | أفقي | 27500 | 1/2

تردد قناة تايم تاكسي ، وتايم فيلم : 10873 | عامودي | 27500 | 3/4 تردد قناة بانوراما فيلم : 11219 | أفقي | 27500 | 1/2

تردد قناة بيروت سينما ، والبيت بيتك سينما ، وتايم سينما : 11257 | أفقي | 27500 | 3/4

تردد قناة سيما شبرا بالاس : 11353 | عامودي | 27500 | 3/4

تردد قناة بيروت افلام ، وسما سينما ، والمصراوية افلام ، وستار سينما 1، 2 : 11525 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد قناة سيما علي بابا ، وتوك توك سيما ، ودربكة افلام ، وحبيشة سينما : 11602 | عامودي | 27500 | 3/4

تردد قناة تيتو ، وتايم زمان : 11054 | أفقي | 27500 | 5/6