ترددات

“استقبل الآن” تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 و2 على النايل سات الناقلة للبطولة العربية...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

يحتل تردد قناة أبو ظبي HD الأولى والثانية اهتمام كثير من عشاق الكرة العربية، حيث تعرض قنوات أبو ظبي سبورت المفتوحة جميع مباريات البطولة العربية “كأس زايد للأندية الأبطال” هذا الموسم بمشاركة عدة أندية من مختلف الأقطار العربية، وتبث القناة على ترددات مجانية عبر النايل سات وعرب سات بجودة عالية وبجودة SD، حتى تسنح الفرصة لأصحاب الرسيفرات العادية لمشاهدتها.

قناة أبو ظبي الرياضية هي قناة مجانية مفتوحة تبث من داخل دولة الإمارات، وهي أحدى قنوات باقة أبو ظبي الترفيهية المتنوعة والتي تضم العديد من البرامج المنوعة، وتعرض شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية سواء المفتوحة أو المشفرة منها العديد من الفعاليات الرياضية الهامة وفي مقدمتها البطولة العربية وبطولة كوبا ليبرتادورس.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية المفتوحة

تردد قناة ابو ظبي الرياضية المفتوحة

تردد قناة ابو ظبي الرياضية المفتوحة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

12467 h أفقي 27500 النايل سات hd
12226  أفقي 27500 النايل سات sd

ويواصل تردد قناة أبو ظبي الرياضية “Abu sport 1،2” المجانية نقل مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، ومن المنتظر أن يشهد السابع عشر من شهر ديسمبر الحالي موعد قرعة البطولة العربية والمنقولة حصرياً ومباشرة عبر القناة.

Advertisements

وقد تأهل إلى دور الأربعة كلاً من الهلال والاهلي من ، والمريخ من السودان والنجم الساحلي من تونس، وتلعب المباراة النهائية في الرباط العاصمة المغربية.

هذا هو تردد قناة ابو ظبي الرياضية الناقلة لمباريات البطولة العربية على شاشتها، .وتلعب نهاية الشهر مباراة النجم الساحلي التونسي والمريخ السوداني في قبل نهائي البطولة العربية لكرة القدم.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى