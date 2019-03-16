موقع النور أونلاين هنا مسلسل ارطغرل مترجم .. مدبلج .. تردد قناة دعوة بث مباشر الجزء الخامس 139 .....

إعلان ارطغرل 140 ومواعيد عرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 139 مترجم “ايموشن فيديو ارطغرل 139 مترجم سيما لايت” وتعرف على بطولة عثمان بن ارطغرل على تردد قناة اليرموك على النايل سات Yarmouk TV والتي شهدت معدلات مشاهدة مرتفعة بعد بداية عرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 122، وسنتابع معكم من خلال تردد قناة اليرموك على النايل سات كامل أحداث المسلسل التركي التاريخي الدرامي قيامة ارطغرل في جزئه الخامس، كما سيتم تحميل الحلقة 139 من الجزء الخامس مترجم على هذا التقرير فور عرضها، وبعودة عرض مسلسل ارطغرل والذي انتظر عشاقة بشغف بالغ مشاهدة أحداث المسلسل، وتتميز قناة اليرموك الفضائية الأردنية على القمر نايل سات ببث مسلسل ارطغرل مصحوب بترجمة باللغة العربية، حيث يتم نقل المسلسل باللغة التركية المصحوبة بترجمة عربية.

أما عن قناة اليرموك الفضائية فهي قناة أردنية، وهي من القنوات التي يمكن مشاهدة مسلسل ارطغرل الجزء الخامس مترجم على النايل سات وأصبحت محل بحث متعاظم مع عودة إذاعة مسلسل ارطغرل عليها من جديد، كما تتميز القناة بمحتوى رائع من خلال عرض مسلسلات عديدة تشهد إقبال منقطع النظير، هذا غير ما تقدمة من برامج متميزة وجدن صدى رائع لدى المشاهد العربي في عموم البلدان العربية.

شاهد إعلان مسلسل ارطغرل الحلقة 140 مباشر مترجم

موقع النور أونلاين مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس فيديو الحلقة 139 اضغط لمشاهدة الحلقة

موعد مسلسل ارطغرل على تردد قناة دعوة

متابعينا الكرام كونوا معنا من خلال قناة اليرموك الفضائية على النايل سات أسبوعيا كل يوم خميس مع الجزء الخامس من مسلسل #قيامة_أرطغرل و أحداث مثيرة جديدة ويتم عرض المسلسل في الأوقات التالية :

يبث الخميس عند الساعة 20:00

يعاد الجمعة عند الساعة 13:00

البث بتوقيت الأردن و القاهرة

تردد قناة اليرموك على النايل سات هو 11678 عمودي و الترميز 27500

ومن الجدير بالذكر أن تردد قناة اليرموك هي قناة فضائية أردنية قد انطلق بثه قناة اليرموك الفضائية في العام 2012 ، واستطاعت القناة في فترة وجيزة أن تجذب الكثير من مشاهديها من مختلف الأقطار العربية، ويتضمن محتوى القناة العديد من الأعمال الدرامية والبرامج التي وجدت صدى وقبول لدى المشاهد العربي، حيث يتابعها جميع الفئات على اختلاف فائتهم العمرية، وتعمل قناة اليرموك على أن تكون قناة الأسرة العربية، وتلتزم القناة بالمبادئ والقيم العربية.

تردد قناة اليرموك الفضائية عبر القمر الصناعي النايل سات

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب اليرموك نايل سات 11678 27500 عمودي 4/3

برامج قناة اليرموك

قناة اليرموك تقدم باقة متنوعة من البرامج السياسة والاقتصادية الثقافية الترفيهية، كما تعمل على توفير المتابعة الإخبارية لرصد نبض الشارع الأردني والعربي، كما تفتح قناة اليرموك ملف القضايا الساخنة على الساحة الأردنية العربية، ومن أهم برامج قناة اليرموك التي يتابعها الكثيرون:

برنامج أستوديو اليرموك ويقدمه ينال فريحات

برنامج دين ودنيا يقدمه دكتور أحمد نوفل

برنامج الأوائل ويقدمه حسام عواد

برنامج بلدي ويطوف بالعديد من المدن العربي ليحكى تاريخها

برنامج بيتكم عامر

برنامج أرض الصوان

رابط قناة اليرموك الأردنية على الفيس بوك

مسلسل السلطان عبد الحميد الثاني على تردد قناة اليرموك الفضائية

متابعي موقعنا الكرام يمكنكم أيضا من خلال تردد قناة اليرموك على النايل سات متابعة مسلسل السلطان عبد الحميد الثاني الجزء الثالث يأتيكم في الأوقات التالية

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السبت عند الساعة 21:00

يعاد الأحد 13:00 بتوقيت مكة المكرمة

موعد مشاهدة مسلسل الفدائي على تردد قناة اليرموك الفضائية

كما يمكنكم أيضا الاستمتاع بمشاهدة مسلسل الفدائي و|أحداثه المثيرة عبر قناة اليرموك الفضائية على النايل سات في الأوقات التالية: عند الساعة 20:00

مشاهدة برنامج أستوديو اليرموك على قناة اليرموك

كما يمنكم متابعة البرنامج الشهير أستوديو اليرموك والذي يقدمه الإعلامي اللامع ينال فريحات

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