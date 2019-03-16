تردد قناة اليرموك HD Yarmouk TV الجديد بعد التعديل إعلان ارطغرل 140 موعد عرض مسلسل قيامة ارطغرل...

تردد قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV الجديد بعد التعديل الأخير والناقلة المسلسل التركي التاريخي قيامة ارطغرل الجزء الخامس، والعديد من الأعمال الدرامية المتميزة، فالتردد بعد التعديل هو نفس التردد ولكن بتقنية اتش دي HD عالية الجودة، وهذا يتطلب من متابعي ومشاهدي القناة توفر جهاز استقبال وشاشة عرض تدعم تقنية HD، ويمكن من خلال هذا التقرير التعرف على مواعيد عرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 139، وكذلك مواعيد عرض الأعمال الدرامية الأخرى.

موعد عرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 139 مترجم على قناة اليرموك الفضائية “ايموشن فيديو ارطغرل 139 مترجم سيما لايت” كما يمكن التعرف على البطولة القادمة للفتى عثمان بن ارطغرل على تردد قناة اليرموك على النايل سات Yarmouk TV ومن الجدير بالذكر أن قناة اليرموك فقدت جزء كبير من متابعيها بعد التعديل الأخير للتقنية التي أصبحت تبث بها محتواها المتميز، والفديو المرفق بهذا التقرير يوضح أسباب التعديل الأخير لطريقة بث ثناة اليرموك الفضائية.

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أما عن قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV فهي من القنوات التي تبث محتواها من المملكة الأردنية، ونالت القناة شهرة كبيرة ببثها لمسلسل قيامة الأرطغرل خاصة الجزء الخامس من المسلسل ذو الأحداث المثيرة، ويمكن مشاهدة القناة بالتقنية الجديدة في جميع البلدان العربية بجودة مشاهدة فائقة بدون انقطاع أو تشوبش.

تردد قناة اليرموك الفضائية Yarmouk TV عبر القمر الصناعي النايل سات

اسم القناة القمر التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح قناة اليرموك نايل سات 11678 27500 عمودي 4/3

أهم برامج قناة اليرموك Yarmouk TV

برنامج أستوديو اليرموك ويقدمه ينال فريحات

برنامج دين ودنيا يقدمه دكتور أحمد نوفل

برنامج الأوائل ويقدمه حسام عواد

برنامج بلدي ويطوف بالعديد من المدن العربي ليحكى تاريخها

برنامج بيتكم عامر

برنامج أرض الصوان

رابط قناة اليرموك الأردنية Yarmouk TV على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك رابط قناة اليرموك Yarmouk TV على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رابط قناة اليرموك Yarmouk TV على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب Advertisements

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك Yarmouk TV

مسلسل كوت العمارة على تردد قناة اليرموك أتش دي HD

مسلسل السلطان عبد الحميد الثاني على تردد قناة اليرموك الفضائية

السبت عند الساعة 21:00

يعاد الأحد 13:00 بتوقيت مكة المكرمة

مشاهدة مسلسل الفدائي على تردد قناة اليرموك الفضائية

كما يمكنكم أيضا الاستمتاع بمشاهدة مسلسل الفدائي و|أحداثه المثيرة عبر قناة اليرموك الفضائية على النايل سات في الأوقات التالية: عند الساعة 20:00

مشاهدة برنامج أستوديو اليرموك على قناة اليرموك

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ونأمل أن نكون قد أعددنا هذا التقرير عن قناة اليرموك الفضائية وما تقدمه من أعمال درامية وبرامج بطريقة لائقة تليق بمتابعينا الكرام، كما نسعد بالتواصل معكم من خلال التعليقات على هذا التقرير لنجيب على جميع استفساراتكم، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة.