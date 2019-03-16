تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اليوم بين الأهلي المصري وشبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال...

تعتبر مباراة اليوم بين الأهلي المصري وشبيبة الساورة الجزائري، من اللقاءات الحصرية النارية، التي يبحث عنه الكثير من عشاق الكرة المستديرة، والبحث يكون عن القنوات التي تنقل اللقاء، لسهولة مشاهدة المباراة والإستمتاع بكل دقيقة من زمن المباراة، حيث يلتقي الفريقين علي ملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
حيث يحتاج النادي الأهلي للفوز بالمباراة لكي يصل لبر الأمان ويضمن التأهل لدور ربع النهائي، ويدخل الأهلي المباراة برصيد 7 نقاط في المركز الثاني متساوياً مع فيتاكلوب الكنغولي المحتل للمركز الثالث، في حين يحتل المركز الأول فريق شبيبة الساورة الجزائري برصيد 8 نقاط، ثم يأتي في المركز الرابع سيمبا التنزاني برصيد 6 نقاط.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة
|القناة
|التردد
|الإستقطاب
|معامل الترميز
|القمر الصناعي
|ORTM
|12034
|عمودي
|27500
|يوتلسات E9
|ORTB
|11804
|أفقي
|30000
|يوتلسات E16
|RTB
|10804
|أفقي
|30000
|يوتلساتE16
|RTI 1
|12347
|أفقي
|30000
|ياه ساتE52
|TVT
|12347
|أفقي
|30000
|ياه سات E52
بالإضافة للقناة الثانية المصرية الأرضية، وقناة النيل للرياضة البث الأرضي، حيث أعلن الإتحاد الإفريقي أن من حق بلد الفريق الذي يلعب علي أرضه أن يتم بث المباراة علي قنواته الأرضية.
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أكد المدير الفني لنادي الساورة الجزائري أن الفريق سوف يبذل أقصي ما لديه للفوز بالمباراة سواء بالفوز أو التعادل، والتأهل لدور ربع النهائي، وأن مباراته مع الأهلي صعبة وليست سهله وهي مسألة أكون أو لا أكون.