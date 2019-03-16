تابع”هنا” تردد قناة إم بي سي مصر (mbc masr) وأهم البرامج والمسلسلات 2019/ رابط مشاهدة...

قناة إم بي سي مصر القناة، الأوسع إنتشاراً في مصر والشرق الأوسط، وهي إحدي قنوات شبكة تلفزيون إم بي سي، أكبر شبكة إعلامية في الشرق الأوسط، ويمتلكها وليد الإبراهيم السعودي الجنسية، وتم إطلاق بث القناة في عام 2012، ومنذ إنطلاقها وهي في الصفوف الأولي للقنوات المتميزة، حيث تقدم محتوي متنوع ومختلف يناسب كل الفئات والأذواق، وتميزت بتقديم البرامج الحصرية والمسلسلات المتميزة.

بدأت قناة إم بي سي مصر من يوم 16/2/2019، بث البرنامج الشهير والحصري (Arabs Got Talent) الموسم السادس، الخاص بالمواهب ويقدمه مجموعة من مشاهير الفن، وهم (نجوي كرم- علي جابر- أحمد حلمي) وذلك في تمام الساعة 8 مساءاً، حيث يتم إذاعة الحلقة الخامسة اليوم السبت 16/3/2019، ونشاهد معاً الإثارة والمتعة من خلال مشاهدة الحلقة علي الرابط التالي.

لمشاهدة الحلقة الرابعة من برنامج ARABS GOT Talent من هنا

ونتابع معكم كل جديد يخص قناة إم بي سي مصر، القناة الأشهر علي الساحة الأن، وتم إكتشاف المواهب من خلالها، وتقدم موضوعات مهمة وتحليلات للأحداث، علي الساحة المصرية والعربية.

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تقدم قناة إم بي سي مصر، مجموعة من البرامج الحصرية ومنها the voice- Arab idel، والتي تم إكتشاف العديد من المواهب من خلالهم، ولاننسي مسرح مصر الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، مع مجموعة من الشباب الصاعد، الذين أصبحوا الأن نجوم علي الساحة الفنية، ويتابع مسرح مصر الكثير من المشاهدين لما يقدمة من موضوعات بطريقة فكاهية جاذبةً للمشاهد.

تردد قناة إم بي سي مصر علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11470 v 27500 نايل سات

أهم البرامج والمسلسلات علي شاشة إم بي سي مصر 2019

تقدم قناة إم بي سي مجموعة، من البرامج المتميزة سواء السياسية أو الحوارية أو الترفيهية، ولهذا التنوع في البرامج فإن عدد مشاهديها يزداد يوماً بعد يوم، ومن هذه البرامج (برنامج الحكاية تقديم الإعلامي الكبير عمرو أديب، ويرصد فيه الأحداث والمستجدات علي الساحة المصرية والعربية- برنامج يحدث في مصر تقديم الإعلامي شريف عامر، ويقدم من خلاله أهم القضايا المطروحة، علي الساحة مع مناقشتها وعرض للأراء المختلفة- برنامج الشيف حسن يقدم من خلاله الشيف حسن، أسهل وأحدث الطبخات المتنوعة لست البيت- برنامج يلا نغني تقديم الفنانه لطيف، وتقدم من خلاله أحدث الاغاني علي الساحة مع أغاني مميزة-برنامج Little Big stars نجوم صغار تقديم الفنان أحمد حلمي، ويقدم المواهب والمميزين في جميع المجالات من الأطفال)

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وتقدم ايضاً قناة إم بي سي مصر مجموعة، من المسلسلات المتميزة علي الساحة الدرامية ومنها(مسلسل سلسال الدم الجزء الرابع، بطولة عبلة كامل ورياض الخولي- مسلسل مأمون وشركاه بطولة عادل إمام ولبلبة- مسلسل بنات خارقات بطولة يسرا اللوزي وريهام حجاج وشيري عادل- مسلسل لمعي القط بطولة محمد عادل إمام)