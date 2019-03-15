“صحح” التردد الجديد لقناة ميكي كيدز Mickey kids 2019 عبر كل الأقمار الصناعية… تردد...

أصبح تردد قناة ميكي موضع بحث وعناية من كل الأباء والأمهات، حيث يسعى كل الأباء والأمهات على اختيار الأفضل لأبنائهم دائماً وهنا يقع الإختيار على قناة ميكي، ولا يمثل هذا موضع غرابة وتعجب بل على العكس فالقناة تقدم محتوى متميز عن غيرها من قنوات الأطفال حيث تعمل القناة في المقام الأول على تنمية واتساع مدارك الطفل وتنمية قدراته الذهنية والعقلية جنباً إلى جنب مع تقديم المتعة.

وتعقيباً على ما تشغله قناة ميكي mickey من مكانة كبيرة في قلوبكم، فسوف نقدم لكم قرائنا الأعزاء عبر موقعنا عرب نيوز كل ما يهمكم عن تردد قناة ميكي MIckey، حيث سنقدم لكم التردد القديم والجديد للقناة عبر مختلف الأقمار الصناعية فتابعونا في هذا المقال.

التردد القديم لقناة ميكي Mickey

في إطار سعى القناة نحو التطوير، منذ فترة أعلنت القناة عن وقف البث بالتردد القديم، وبدء البث بتردد جديد بصيغة ال Hd، ثم عادت قناة ميكي وأعلنت مجدداً أنها ستعيد البث بالتردد القديم إلى جانب التردد الجديد، وبهذا أصبح يوجد قناتين بإسم ميكي، الأولى تحمل ميكي ملونة، والثانية تحمل لوجو جسم ميكي، ويمكن إيجاز الفرق بين القناتين في الجدول التالي:-

قناة ميكي بالتردد القديم قناة ميكي بالتردد الجديد تقدم دعايا وإعلان وبرامج وأغاني للأطفال. تبث بصيغة ال HD

حلت مشكلة الفواصل الإعلانية .

تبث كل ما هو جديد من حلقات المسلسلات الكرتونية.

ويمكنكم ضبط التردد القديم لقناة ميكي عبر الإستعانة بالجدول التالي:-

القمر الصناعي التردد الترميز النايل سات 11257 أفقي 27500

التردد الجديد لقناة ميكي على النايل سات

القمر الصناعي التردد القطبية الترميز معامل التصحيح نايل سات 11526 H 27500 3/4

تردد قناة ميكي على قمر يوتل سات

التردد الإستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح القمر الصناعي 11257 أفقي 27500 5/6 Eutelsat 7 West A 11526 أفقي 27500 5/6 Eutelsat 7 West A

أهم أفلام الكرتون التي تعرضها قناة ميكي

أفلام كرتون دورا.

أفلام كرتون توم وجيري القديمة والحديثة.

برامج تعليمية للصغار مثل تعليم الحروف باللغتين العربية والإنجليزية.

أفلام كرتون مدبلجة كوالت ديزني الشهيرة.

أغاني لتعليم الأطفال الأرقام بطريقة شيقة وسهلة.

مسلسلات كمسلسل بكار وسنوحي.

أفلام كفيلم السمكة نيم والأميرة ضفدع.

ساهمت القنا بتعليم الأطفال اللغة الانجليزية بسهولة ويسر، وذلك بسبب الأسلوب المميز في تقديم تلك الأغاني، كما تحرص القناة أيضا على تقديم وتعليم اللغة العربية بأسلوب راقي من خلال تقديم أغاني جذابة تجذب الأطفال باللغة العربية، كما تحرص القناة أيضا على تقديم ما يلائم الطفل العربي من برامج وأغاني.