“توليف” تردد قناة ام بي سي عراق MbC IRAq ……”اضبط” تردد ام بي سي...

قناة ام بي سي عراق هي أحدث القنوات التابعة لمجموعة قنوات ام بي سي، وقد شهدت القناة قبل إطلاقها حملة إعلانية ضخمة ولهذا كثر البحث عن تردد قناة ام بي سي عراق Mbc Iraq، وقد شرع تردد قناة ام بي سي العراقية في العمل والبث بشكل رسمي في 17 فبراير الماضي، وتبث القناة محتوى متنوع ومتميز من البرامج المختلفة في شتى مجالات الحية، وقد لاقت القناة منذ انطلاقها متابعة كبيرة من قبل الجماهير العاشقة لقنوات ام بي سي.

وبات معرفة تردد ام بي سي عراق في مقدمة موقع البحث المعروف جوجل، ومن المنتظر أن تحقق قناة ام بي سي العراق Mbc Iraq مشاهدات ومتابعة من قبل الجماهير العربية تصل إلى الملايين شأنها شأن كل قنوات شبكة ام بي سي Mbc، وسوف نتابع وإياكم في هذا المقال كل ما يهمكم البحث عنه فيما يتعلق بتردد قناة ام بي سي العراقية Mbc Iraq فتابعونا.

تردد قناة ام بي سي عراق

قناة ام بي سي العراق، تلك القناة التي وصفها البعض بأنها طريق السعودية لقلب العراقيين، وقد أطلقت قناة ام بي سي عراق بالأمس 17 فبراير 2019 تحت شعار “فرحتكم فرحتنا وعلى العراق تكمل لمتنا يا هلا Mbc Iraq، وجاء افتتاح قناة ام بي سي العراقية طبقاً للخطة الخمسية التي أعلنتها مجموعة قنوات ام بي سي للتطوير، حيث من المنتظر أن تبث قناة ام بي سي عراق البرامج الهادفة الموجهة للأسرة العراقية ككل، وتتنوع البرامج المقدمة في قناة ام بي سي العراقية بين سياسية واجتماعية وكوميدية وثقافية، كما تولي قناة ام بي سي عراق بالمرأة العراقية اهتماماً خاصاً، فستكون هناك بعض البرامج الخاصة بالمرأة واهتماماتها في الحياة الإجتماعية وشئوون الأزياء والموضة والجمال.

تردد قناة ام بي سي العراق

شهد إطلاق قناة ام بي سي عراق ردود أفعال متابينة، حيث يرى البعض ان اطلاق قناة ام بي سي العراق يعد تدخلاً سافراً في الشأن العراقي الداخلي، بينما يرى أخرون أن قناة ام بي سي العراقية ستدعم الفنان العراقي بشكل كامل وستساعد في نشر الثقافة العراقية وإستعادة الفنان العراقي لمكانته، حيث تبرر تلك الفئة أن قناة ام بي سي العراق تمتلك الإمكانيات الضخمة التي ستساعدها في إبراز الفن العراقي بالشكل المطلوب، فيما صرحت مجموعة قنوات Mbc، أن قناة ام بي سي عراق ما هي إلا قناة موجهة تهدف إلى خدمة الشعب العراقي والفن العراقي أيضا، وأضافت أن اطلاق قناة Mbc Iraq، لا يحمل أية أهداف سياسية.

تردد قناة ام بي سي عراق على النايل سات

يمكنكم استقبال قناة ام بي سي العراق وتنزيلها على أجهزتكم بعد ضبطها على التردد الموجود في الجدول التالي:-

Advertisements

التردد معامل الترميز الإستقطاب 12226 بجودة ال HD 27500 أفقي 11938 بجودة ال SD 27500 عمودي

برامج قناة Mbc Iraq

كما ذكرنا من قبل أن قناة ام بي سي عراق تقدم باقة متنوعة من المسلسلات والبرامج المختلفة التي تهدف إلى تلبية احتياجات الأسرة العراقية ككل من كبار وصغار، كما أن هناك اهتماماً خاصاً في قناة ام بي سي عراق للمرأة العراقية، وذلك إيماناً من القناة بأن المرأة هي نصف المجتمع بل المجتمع ككل لأنها تنجب النصف الأخر، وسوف نستعرض وإياكم في الجدول التالي أهم البرامج المقدمة على شاشة قناة ام بي سي العراق.

اسم البرنامج المحتوى الموضوع بيت بيوتي المرأة العراقية يناقش البرنامج حقوق المرأة بالإضافة إلى اهتماماتها في عالم الأزياء والموضة. بث نكات ساخر وكوميدي يحضر الجمهور العراقي بالإضافة إلى أربعة نجوم عراقيين ويتناول البرنامج مواقف كوميدية ساخرة. الليلة ويه دعدوش توك شو يقدم البرنامج إحسان دعدوش ويستضيف الفنانين ويتناول حياتهم الفنية والإجتماعية. النهر الثالث ثقافي حواري تقدم البرنامج ألاء حسين التي تستضيف نجوم وأدباء العراق وتتحدث عن حياتهم. سهراية فني غنائي يقدمه حاتم العراقي الذي يستضيف الفنانين العراقيين. كومة D اجتماعي كوميدي يضم البرنامج حلقات متنوعة بطولة ألاء حسين وسولاف وإحسان دعدوش وغيرهم.

متابعينا الكرام في كل مكان محبي قناة ام بي سي عراق، يمكنكم الأن الإستمتاع بمشاهدة أحلى برامج ومسلسلات القناة بعد ضبط التردد المرفق بالأعلى، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

متابعينا الكرام في كل مكان محبي برنامج المواهب الشهير arabs got talent يمكنكم الأن مشاهدة البرنامج على قناة ام بي سي عراق، بعد ضبط تردد القناة الموضح بالأعلى كما أن أسرة الموقع تتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

قد أعلنت مجموعة mbc عن أن القناة الجديدة ستكون متخصصة في البرامج العراقية، وهذا بالفعل ما حدث القناة الجديدة لا تعرض سوى برامج عراقية فقط، وإلى الآن لم تقدم أي برامج سياسي، أو إخباري، وجميع البرامج التي يتم إذاعتها على قناة ام بي سي العراق هي برامج ترفيهيه اجتماعية، يتوقع الكثير من المشاهدين أن تحقق قناة ام بي سي عراق الكثير من المشاهدات خلال الفترة القادمة مع زيادة عدد البرامج المعروضة على شاشتها