“صحح” تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لكافة المبارايات الأوروبية ومبارايات ربع نهائي دوري...

لا ريب أن معرفة تردد قناة بي إن سبورتس الرياضية bein sports hd يقع في طليعة اهتمام الرياضيين ومحبي الرياضة في كل أنحاء العالم، بي إن سبورتس الرياضية تندرج كواحدة من القنوات الكثيرة الخاضعة لشركة بي إن سبورتس “bein sports” الرياضية المشفرة، والتي تسيطر عليها شبكه بي إن الترفيهية وتوجد في كل أنحاء العالم.

وتعقيباً على ما يشغله تردد قناة بي إن سبورتس bein sports، من أهمية لدى قرائنا الأعزاء، فسوف نقدم لكم كل ما يطرأ من تغييرات على تردد قناة bein sports، تلبية لرغباتكم فتابعونا في هذا المقال لمعرفة كل ما هو جديد عن تردد قناة بي إن سبورتس bein sports.

تردد قناة بي إن سبورتس

ربما لا نبالغ إن قولنا، أن قناة بي إن سبورتس الرياضية، باتت القناة الرياضية الأهم والأِشهر على مستوى العالم، وذلك لما تملكه من حقوق بث لأهم وأكبر المبارايات التي تقام في العالم، حيث أنها تمتلك حقوق البث للدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي الممتاز والدوري الأسباني الممتاز والدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الدوري القطري والدوري البرتغالي والدوري المغربي، ويمكن القول أن كل هذا يُعد على سبيل المثال لا الحصر، ولهذا كانت قناة بي إن سبورتس bein sports دائماً، هي الخيار الأول لكل عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.

القمر التردد EFC نايل سات 11084 (h) 5/6 عرب سات 12379 (h) 5/6 سهيل سات 11547 (h) 5/6 نايل سات 12245 (h) 5/6 نايل سات 12264 (h) 5/6

تردد قناة bein sports

لمشاهدة المبارايات بدون تشفير أو تقطيع، سوف نقدم لكم التردد الجديد لقناة بي إن سبورتس المفتوحة على النايل سات .

القمر التردد والإستقطاب معدل الترميز النايل سات 12245 عمودي 27500 سهيل سات 1 11566 أفقي 27500 النايل سات الارسال dvb-s2 التعديل 8 psk 12730 تلقائي 27500

ويمكنم الإٍستعانة بالفيديو التالي لضبط تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

Advertisements

قناة بي إن سبورتس الرياضية bein sports

ذكرنا سابقاً أن بي إن سبورتس هي شبكة عالمية من القنوات الرياضية المشفرة، والتي تم تأسيسها عام 2012، مقرها الرسمي الدوحة (قطر)، وتقوم القناة ببث محتواها على حوالي 17 قناة في منطقة الشرق الأوسط، وقامت القناة بالبث من الولايات المتحدة عبر قناتين أحدهما باللغة الإنجليزية والأخرى بالأسبانية، وفي عام 2013 قامت القناة باطلاق خدمة البث الحي في كندا، ويمكن القول بأن الشبكة تتكون من مجموعة من القنوات وهي : –

بي إن سبورتس الأسترالية وتم إطلاقها عام 2014 بي إن سبورتس الفرنسية ومقرها باريس وأُطلقت عام 2012 بي إن سبورتس الكندية ومقرها تورونتو وأُطلقت في 2014 بي إن سبورتس العربية وهي القناة الرئيسية وكانت تُدعى سابقاً الجزيرة الرياضية، وتم افتتاحها في عام 2003 ومقرها الدوحة.

يمكنكم اليوم مشاهدة المبارايات التالية على شاشة بي ان سبورت:-

أما في دوري أبطال آسيا، فتقام 4 مباريات. أهمها بين الوحدة الإماراتي واتحاد جدة الساعة الخامسة مساء، وبين النصر أصفهان الإيراني الساعة السادسة إلا ربع مساء. وتذاع المباراتين عبر قناة بي إن سبورتس.

يلعب بنفيكا مع بيلينينسيش في الدوري البرتغالي الساعة العاشرة والربع مساء.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

المباراة مباراة الذهاب مباراة العودة ليفربول ضد بورتو 9 إبريل 2019 16 إبريل 2019 برشلونة ضد مان يونايتد 9 إبريل 2019 16 إبريل 2019 توتنهام ضد مان سيتي 10 إبريل 2019 17 إبريل 2019 اياكس ضد يوفنتوس 10 إبريل 2019 17 إبريل 2019

الفائز من توتنهام ومان سيتي سيواجهه الفائز من اياكس ويوفنتوس في نصف النهائي

الفائز من برشلونة ومان يونايتد سيواجهه الفائز من ليفربول وبورتو في نصف النهائي

يذكر أن قناة بى إن سبورت beIN Sports تذيع برامجها ومبارياتها طوال 24 ساعة دون انقطاع سواء كان البث على القنوات المفتوحة أو المشفرة، وبذلك استطاعت شبكة القنوات هذه أن يكون لها الريادة عربيا ضمن قنوات الرياضة العربية، كما أن باقة قنوان beIN Sports لا تفوت فرصة امتلاك معظم حقوق بث البطولات الكبرى التي تهم المشاهد العربي، كما أن القناة تابعة لباقة قنوات الجزيرة.