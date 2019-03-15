“بث” تردد قناة ام بي سي عراق mbc iraq | اعرف تردد قناة ام بي سي العراق وتمتع بمتابعة...

انطلق تردد قناة ام بي سي عراق MBC IRAQ في العمل الرسمي ابتداءً من 17 فبراير الماضي، قناة MBC IRAQ هي قناة متنوعة تحاكي الواقع العراق، وتتميز القناة بتنوعها حيث تقدم باقة متميزة من البرامج والمسلسلات المختلفة، وتسعى القناة منذ إنشائها على أن تكون قناة الأسرة العراقية بمختلف مراحلها العمرية وقد نجحت في ذلك بالفعل، فلم يمضي شهر واحد على انطلاق القناة وأصبح لها هذا العدد الهائل من المتابعين.

المرتقب لقناة ام بي سي العراق أن يتم إطلاقها بشكل رسمي في السابع عشر من شهر فبراير الجاري، حيث ستبث قناة Mbc Iraq طوال ال 24 ساعة، وسوف نوافيكم في هذا المقال بكل ما يهمكم البحث عنه حول تردد قناة ام بي سي عراق MBC IRaQ وسوف نعرض لكم قائمة بأهم البرامج المنتظر تقديمها في القناة فتابعونا.

مازلنا معكم مستمرين بمتابعة تردد قناة ام بي سي العراق، التي تم فتحها منذ أيام ونقلنا لحضراتكم التردد الخاص بالقناة حتى يمكنكم تنزيل القناة بكل سهولة ويسر، قناة إم بي سي العراقية mbc iraq قناة مفتوحة 24 ساعة، ومجانية للجميع وغير مشفرة الجميع يستطيع متابعتها في أي مكان عن طريق ضبط تردد قناة ام بي سي عراق الموضح لحضراتكم داخل المقال

تردد قناة ام بي سي العراق

قناة Mbc Iraq هي أحد القنوات التليفزيونية المفتوحة التي تتبع تليفزيون الشرق الأوسط، ومن المنتظر أن تقدم باقة متنوعة من البرامج التي تعبر عن الواقع العراقي بكافة صوره وأشكاله، ويعد افتتاح قناة ام بي سي العراق سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الإعلام العراقي، ومن المنتظر أن يتم إطلاق البث التجريبي لقناة MBC IRAQ خلال الساعات القادمة، حيث سيبدأ البث بالحفل الغنائي الذي يقدمه كل من كاظم الساهر وإلهام المدفعي في المملكة العربية السعودية احتفالاً بمهرجان شتاء طنطورة، ولكن البث الفعلي للقناة سيبدأ بعد غد في السابع عشر من فبراير الجاري. Advertisements

تردد قناة MBC IRAQ

يتبقى ساعات قليلة فقد ويتم بث قناة ام بي سي العراق، تلك القناة التي من المنتظر أن تحقق نجاحاً واسعاً بين مختلف أطياف الشعب العراقي، وقبل أن يتم البث الفعلي للقناة في 17 فبراير، سيكون البث التجريبي لها الليلة بنقل أمسية مهرجان شتاء طنطورة التي يحييها كاظم الساهر وإلهام المدفعي، كما ستبث القناة غداً الحلقة الأولى من الموسم السادس لبرنامج Arabs Got Talent الذي ينتظره الملايين في أرجاء العالم العربي.

تردد قناة ام بي سي العراق Mbc Iraq على النايل سات

سنقدم لكم أعزائنا المتابعين التردد الخاص بقناة ام بي سي عراق MBC IRAQ على النايل سات، حيث يمكنكم ضبط أجهزتكم على التردد في الجدول التالي:-

التردد معامل الترميز الإستقطاب 12226 بجودة ال HD 27500 أفقي 11938 بجودة ال SD 27500 عمودي

برامج قناة MBC IRAQ تستهدف قناة ام بي سي العراق كل أفراد الأسرة العراقية، حيث ستقدم الكثير من البرامج المتنوعة التي تناقش القضايا السياسية والإجتماعية والإقتصادية، كما ستخصص قناة MBC IRAq للمرأة برامج خاصة، تتناول كل ما يهم المرأة حول تربية الأبناء وعالم الأزياء والموضة والجمال، ومن المنتظر أن تحقق قناة ام بي سي العراق مشاهدات عالية تصل إلى الملايين، شأنها شأن كل قنوات ال MBC، وإليكم قائمة بأهم البرامج المنتظر عرضها على القناة.