تردد قناة bein SPORTS الاخبارية المفتوحة على النايل سات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا

قناة bein SPORTS الاخبارية هي من أهم القنوات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتنتمي القناة إلى شبكة قنوات bein SPORTS المشهورة في هذه المنطقة، والتي تحظى باهتمام كبير من جانب مشجعي كرة القدم والرياضات الأخرى، خاصة وأن هذه القنوات تمتلك لحقوق بث منافسات مختلف البطولات في مختلف الألعاب.

القناة الاخبارية التابعة لشبكة قنوات bein SPORTS لها صدى واسع بين أرجاء مشجعي كرة القدم، إذ أنها تقوم بتقديم نشرات إخبارية بشكل دوري على مدار اليوم من أجل متابعة كافة الأحداث الرياضية في مختلف الرياضات، أبرزها بالطبع كرة القدم.

وقد أعلنت شبكة قنوات bein SPORTS المالكة لحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا عن نقلها لحفل سحب قرعة دور ربع النهائي ونصف النهائي من البطولة الأقوى عالمياً للأندية، حيث سيتم بث قرعة دوري أبطال أوروبا، وقرعة الدوري الأوروبي ظهر اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من مارس الجاري.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

وسوف يتم سحب مراسم قرعة دور ربع النهائي ونصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2019 ظهر اليوم الجمعة، على أن تنطلق أحداث بث قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت جرينيتش.

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تردد قناة bein SPORTS المفتوحة والاخبارية على نايل سات وسهيل سات

ويمكنكم استقبال قناة bein SPORTS HD المفتوحة من خلال القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 12474 بمعدل ترميز 27500، كما أن القناة يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11566 أفقي وبمعدل ترميز 27500 وهو نفس التردد التي تبث منه قناة bein SPORTS الاخبارية، إلا أن قناة bein SPORTS الاخبارية يتم بثها على القمر الصناعي نايل ستا بتردد 12245 ومعدل الترميز 27500.

ونُشير إلى أن قناة bein SPORTS HD المفتوحة لن يمكن استقبالها إلا من خلال أجهزة الاستقبال ” الريسيفر” الداعمة لتقنية HD، حيث أن الأجهزة الغير داعمة لهذه التقنية لن يمكنكم استقبال هذه القناة من خلالها.

الأندية المتأهلة لدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا

وعن الأندية التي تمكنت من العبور لدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فقد صعدت أربع أندية إنجليزية لهذا الدور وهم: مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، توتنهام، وليفربول، بالإضافة لتأهل أندية برشلونة، ويوفنتوس، وبورتو، وأياكس أمستردام الهولندي.