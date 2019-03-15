تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية المفتوحة bein sport news على النايل سات الناقلة لقرعة دوري ابطال...

شاهد تردد قناة بي إن سبورت نيوز hd الإخبارية المفتوحة الناقلة مجاناً لمراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا دور الثمانية بعد تأهل ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح على حساب بايرن ميونخ الألماني، حيث يمكنكم من خلال هذا المقال ضبط ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لقرعة دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

تردد قناة bein sport news الإخبارية الجديد، بات متاح على القمر الصناعي نايل سات لكافة أنواع الرسيفرات ذات الجودة العالية، حيث تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم ظهر اليوم الجمعة نتيجة قرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، والتي يشارك فيها 8 أندية هم، برشلونة الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، أياكس الهولندي، بورتو البرتغالي، توتنهام الإنجليزي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، وأليكم تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة.

تردد قناة bein sport hd المفتوحة

القناة التردد معدل الترميز Bein sport news hd 12604 h 27500

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

تبدا مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا دور الثمانية ظهر الجمعة الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، ويليها سحب قرعة الدوري الأوروبي، والتي يشارك فيها ثمانية فرق تأهلت أمس الخميس وهي، تشيلسي وارسنال الإنجليزيان، وفياريال وفالنسيا من أسبانيا، ونابولي الإيطالي، وبنفيكا البرتغالي، وسلافيا براغ التشيكي، وإينتراخت فرانكفورت.