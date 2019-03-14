“اضبط” تردد قناة بي ان سبورت bein sport hd الاخبارية المفتوحة الناقلة لقرعة دوري ابطال...

تردد قناة bein sport hd الإخبارية المفتوحة الناقلة لفرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، المقرر أقامتها يوم غداً لمعرفة المواجهات التي سوف تسفر عنها البطولة العريقةـ حيث يتنافس 8 فرق فقط على لقب دوري أبطال اوروبا لكرة القدم، وستتمكنوا من مشاهدة القرعة ومعرفة ما ستفسر عنه القرعة من مباريات بالمواعيد الخاصة بها.

قناة بي ان سبورت الاخبارية دائماً ما تنقل مرسم القرعة وستكون القرعة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف بتوقيت القاهرة، الواحدة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن لأى فريقين من نفس البلد ان يتواجها في هذا الدور، وبعد القرعة سنتعرف على مصير جميع المباريات وعلى خط سير البطولة حتي المباراة النهائية التي سوف تلعب بملعب واندا بالعاصمة الأسبانية مدريد.

تردد قناة bein sport المفتوحة

11054 H النايل سات 27500

تردد قناة bein sport الإخبارية

11054 H النايل سات 27500

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