“الآن” أحدث تردد قناة دي ام سي سبورت 2019 الجديد DMC Sport  مباشر على النايل سات –...

نقدم لكم تردد قناة DMC Sports 2019 مباشر على القمر نايل سات حيث تعتبر قناة دي ام سي من أقوى القنوات الرياضية، تردد قناة دي ام سي DMC Sport الرياضية، وقد بدأ البث لقناة DMC sports في الرابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2016 على القمر الصناعي نايل سات كما أنه يتم بث القناة عبر مدينة الانتاج الإعلامي في مدينة السادس من أكتوبر بمصر.

قناة DMC سبورت 2019

قناة دي ام سي الرياضية تقدم مباريات الدوري المصري لكرة القدم ومباريات كأس مصر وغيرها من المباريات والتي تنال إعجاب المشاهدين ممن يعشقون متابعة الكرة المصرية وأخبارها، وتقوم قناة دي ام سي الرياضية بتقديم البرامج الرياضية المختلفة والمتميزة إلى جانب أنها توفر الاستديوهات التحليلية التي تسبق المباراة والتي يقدمها عمالقة الرياضة في مصر، ومن خلالها يتم التعرف على تشكيل الفريقين اللذان يؤديان المباراة، إلى جانب آدائهم عقب انتهاء المباراة.

إلى جانب أن قناة دي ام سي الرياضية تضم نخبة من أبرز وألمع الإعلاميين منهم إبراهيم فايق ويقوم بتقديم برنامج الحريف، إلى جانب مجموعة كبيرة من مختلف البرامج التي تحظى باهتمام المشاهد المصري، وقناة DMC Sports هي قناة مفتوحة يمكن استقبالها من أجهزة الاستقبال بعد ضبط تردد القناة.

والآن مشاهدينا الأعزاء يمكنكم متابعة صفحات قناة DMC سبورت على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر من هنا

تردد قناة DMC Sports على نايل سات

إلى جانب أن القناة بثها الجديد سيكون عبر تردد 11449 (h)، على القمر الصناعي النايل سات.

القمر FEC التردد نايل سات 27500 – 5/6 11449 (h)

تنقل قناة DMC Sports مباريات الدوري المصري 2019

كيفية ضبط تردد قنوات dmc

البث المباشر لقناة دي ام سي سبورت DMC Sports على اليوتيوب مشاهدة اونلاين

يمكنك الآن متابعة البث المباشر لقناة قناة DMC Sports دي إم سي عن طريق الرابط التالي بث حي مباشر دون تقطيع من هنـــــــــــــــــــــــــــــا

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تردد قناة دي ام سي DMC Sport الرياضية وبرامج القناة

وهذه مجموعة من البرامج التي تتم إذاعتها من خلال شاشة القناة عبر القمر الصناعي نايل سات:

برنامج شجع مع شيما برنامج الكورة مع عفيفي برنامج حصاد الاسبوع مع إبراهيم عبد الجواد برنامج الحريف مع ابراهيم فايق برنامج تايم اوت مع شيما صابر برنامج المدرج مع إبراهيم عبد الجواد مصارعة TNA مباشر وكاملة دوري DMC الدرجة الثانية برنامج المقصورة مع كابتن محمد بركات

اهم برامج اليوم على شاشة dmc sports

تابعوا اليوم في #الحريف الكابتن أسامه عرابي المدير الفني السابق لفريق طنطا في ضيافة إبراهيم فايق للحديث في أول ظهرر له بعد رحيله عن تدريب فريق طنطا و قراءة في أوراق الدوري العام الساعة 10 مساءً على شاشة dmc sports

برنامج المقصورة الان على دى ام سي

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