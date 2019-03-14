نقدم لكم الآن تردد قناة الدراما البدوية على النايل سات، هي قناة سعودية ظهرت في عام 2013 الماضي، القناة تقدم مسلسلات درامية فقط سعودية بدوية، ومنها مسلسلات تاريخية قديمة حازت على إعجاب المشاهدين في المملكة وقت عرضها على الشاشة، تتميز قناة الدراما البدوية في أنها تعرض دائما مسلسلات تراثية رائعة، ولذلك يتابعها الكثير من المشاهدين من محبي المسلسلات القديمة، وقد ظهر مدى اهتمام المشاهدين بالقناة البدوية من خلال بحث المشاهدين على القناة في محرك البحث جوجل، اليوم في هذا المقال نعرض لكم أحدث تردد لقناة الدراما البدوية على النايل سات، وأهم الأخبار المتداولة عن القناة.

تردد قناة الدراما البدوية

قناة الدراما البدوية متاحة لجميع المشاهدين ضمن قنوات الحزمة العامة بتقنية SD، وبالتالي هي متاحة لكل أجهزة الاستقبال في العالم التي تستقبل قمر النايل سات، نعرض لكم في الجدول التالي تردد القناة :

اسم القناة drama badawia التردد 10757 الاستقطاب V الترميز 27500 الحزمة العامة التقنية SD

قناة الدراما البدوية تقدم لمتابعيها أخر أخبارها من خلال صفحة مخصصة لها على موقع تويتر، وقد أعلنت القناة في وقت قريب عن أحدث لوجو للقناة، وقد أعلنت أيضا أنها جاري إصلاح العطل الذي حدث في بث القناة في وقت سابق، وأشارت إلى أن تردد القناة لن يتغير، وسيتبقى كما هو.