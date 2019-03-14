تردد قناة ام بي سي دراما mbc drama للمسلسلات العربية والخليجية في كل الدول والعربية

تردد قناة ام بي سي دراما عربسات ونايل سات 2019 يعتبر أفضل ترددات القنوات الدرامية وأكثرها بحثا في الوطن العربي، تهتم قناة mbc drama بتقديم وعرض المسلسلات المصرية والخليجية وتتناول كل ما يخص الدراما العربية عموما، فالمسلسلات العربية من أكثر المجالات والموضوعات الإعلامية التي لها جمهور عريض في الوطن العربي، وقد استغلت قناة ام بي سي دراما هذه الشعبية والجماهيرية الكبيرة للمسلسلات العربية وتخصصت في تقديم وعرض المسلسلات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، التخصص في هذا المحتوى والاستمرارية في عرض المسلسلات طوال أيام الأسبوع منح تردد قناة ام بي سي دراما 2019 الفرصة لكي يكون من أكثر الترددات شهرة في هذا المجال.

سنقدم لكم متابعي موقع عرب فور نيوز فيما يلي بيان تردد قناة ام بي سي دراما الجديد 2019 على نايل سات، مع العرض السريع لما تقدمة القناة من مسلسلات ونتناول أيضا توضيح بعض المعلومات عن القناة وملكيتها انتهاءا ببيان جدول مواعيد المسلسلات المقدمة عبر تردد قناة ام بي سي دراما الجديد اليوم.

تردد قناة ام بي سي دراما 2019

نعرض لكل محبي ومتابعي المسلسلات الدرامية بجميع أنواعها فيما يلي بيان تردد قناة ام بي سي دراما عرب سات ونايل سات فتابعونا

المنطقة تردد القناة القمر الصناعي الترميز معامل التصحيح القطبية الخليج العربي وتركيا 11270 عرب سات بدر 7 27500 5/6 عامودي الخليج العربي بلاد الشام وتركيا 11470 نايل سات 27500 5/6 عامودي غرب افريقيا 11559 نايل سات 27500 5/6 عامودي

تردد قناة ام بي سي دراما الجديد

تقع قناة ام بي سي دراما تحت مظلة مجموعة قنوات ام بي سي السعودية صاحبة الحظ الأكبر في الوسط ألأعلامي في الشرق الأوسط عموما من حيث عدد القنوات والمتابعين، تم إنشاء قناة ام بي سي دراما وإطلاقها للمرة الأولي في عام 2010 عن طريق حفل ضخم أقيم في أحد فنادق برج خليفة في مدينة دبي، حضر الحفل نخبة من أشهر نجوم الوسط الإعلامي في العالم العربي ومنهم الفنان حسين الجسمي الذي أحيى حفل إطلاق القناة، أطلقت مجموعة قنوات MBC هذه القناة لتكون هي المنبر الدرامي لها حيث تخصص قناة ام بي سي دراما في تقديم المسلسلات العربية والخليجية وكذلك تقدم القناة عدد من المسلسلات الهندية والتركية، هذا التنوع الشديد في الثقافات المختلفة المقدمة على القناة منح تردد قناة ام بي سي دراما 2019 فرصة مناسبة لاكتساب أنواع وطوائف مختلفة من الجمهور المتابع للقناة.

جدول مسلسلات قناة ام بي سي دراما

فيما يلي نقدم لكم متابعينا الكرام بيان مواعيد المسلسلات التي ستعرض على تردد قناة ام بي سي دراما الجديد اليوم.

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نص يوم 11:59pm حكاية روك 01:00am نصيبي وقسمتك 02:00am ظل الحلم 03:00am روتين 04:00am القلب وما يهوى 05:00am الخانكة 05:59am خاتون 07:00am نص يوم 08:00am حكاية روك 08:59am نصيبي وقسمتك 10:00am ظل الحلم 11:00am روتين 11:59am القلب وما يهوى 12:59pm الخانكة 01:59pm خاتون 02:59pm نص يوم 04:01pm حكاية روك 04:59pm نصيبي وقسمتك 06:00pm ظل الحلم 06:59pm روتين 07:59pm القلب وما يهوى 09:01pm الخانكة 10:00pm خاتون 10:59pm نص يوم 11:59pm

لا شك أن هذه المجموعة المميزة من المسلسلات المعروضة على القناة تساعد بشكل كبير على انتشارها وتفسر النجاح الباهر الذي حققته القناة في تلك الفترة.

مسلسلات قناة ام بي سي دراما

تحاول دائما قناة ام بي سي دراما إتقان اختيار الأعمال الدرامية المقدمة عليها لكي تبقي عند ما وصلت إلية من نجاح وتستطيع الحفاظ على ما امتلكته من ثقة وحب الجمهور العربي، ومن أهم المسلسلات التي تقدم حاليا عبر تردد قناة ام بي سي دراما على نايل سات وعرب سات مسلسل عزمي وأشجان ومسلسل سمرا كما تقدم القناة حاليا مسلسل كلام أصفر ومسلسل أنا شهيرة والعديد والعديد من المسلسلات المتميزة التي دوما ما تنال إعجاب كل محبي ومتابعي الدراما في مصر والعالم العربي.

مسلسل أنا شهيرة أنا الخائن على تردد قناة ام بي سي دراما

تعرق قناة mbc دراما حاليا المسلسل المصري أنا شهيرة أنا الخائن بطولة الفنان أحمد فهمي مع الفنانة المصرية ياسمين رئيس، المسلسل تدور قصة حول شاب وفتاه تجمعهم قصة حب كبيرة تنتهي بالزواج الا أن الحياة يشوبها الكثير من المشاكل أبرزها تعرض الشاب للسجن وتهديد مستقبله المسلسل يعرض على تردد قناة ام بي سي دراما يوميا في تمام الساعة العاشرة مساءا.

بهذا متابعينا نكون قد انتهينا من تقديم تردد قناة ام بي سي دراما على نايل سات وعربسات، مع عرض أهم المسلسلات التي تقدم حاليا على القناة مرورا بنشأة القناة وما تقدمة من محتوى، ونرجو من كل متابعينا في حال وجود أي مشكلات في استقبال تردد قناة ام بي سي دراما 2019 الذي سبق توضيحه مراسلتنا عن طريق التعليقات وسنحاول فورا حل تلك المشكلات سويا.