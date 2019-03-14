تردد قناة TRT 1 الجديد | اضبط أحدث تردد قناة TRT 1 المفتوحة غير مشفرة الناقلة لأحداث مسلسل قيامة...

عبر موقعنا “عرب فور نيوز” ننقل لكم أحدث ترددات القنوات الفضائية وخاصة وعقب التغييرات والتحديثات الجديدة ة التي طرأت مؤخراً، ونضع بين أيدي متابعينا وزائرينا تردد قناة TRT الفضائية 2019، وخاصة وأن القناة التركية تمكنت في الفترة الأخيرة من تحقيق شهرة واسعة، فقد أقبل على مشاهدتها عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي والعالم بأكمله، والسبب وراء ذلك هو عرضها حلقات المسلسل التركي ذو الشهرة الواسعة قيامة أرطغرل بجميع أجزائه على شاشتها، حيث تعتبر القناة الأولى الحاملة لحقوق بث المسلسل، وبات تردد قناة TRT 1 من أشهر ترددات القنوات الفضائية وخاصة قنوات الدراما.

وقد زاد البحث عن تردد قناة تي آر تي التركية في الأيام الأخيرة عقب أن أعلنت القناة بأنه سيتم عرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس على شاشتها كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ويعد هذا المسلسل من أقوى المسلسلات التاريخية التي يقبل ملايين المشاهدين على مشاهدته وتتبعه، وعبر الأسطر التالية سنقوم بإرفاق جدول تردد قناة TRT الناقلة لأحداث الجزء الخامس قيامة ارطغرل.

قناة TRT 1

انطلقت قناة TRT التركية في شهر أبريل لعام 2012، وتعد أولى القنوات التركية التي تبث محتواها باللغة العربية، لذلك استطاعت في فترة وجيزة أن تجذب المشاهدين في الوطن العربي، ولم تكتفي قناة تي آر تي التركية بإذاعة المسلسلات التركية المشهورة مثل مسلسل قيامة أرطغرل على شاشتها فقط، بل أيضاً تذاع عبر شاشتها أفلام هندية وبرامج شبابية رائعة، بالإضافة إلى الموسيقى التركية التقليدية وموسيقى شبابية.

تردد قناة TRT التركية يتم بثه مباشرة من دولة تركيا، حيث إنها تنقل كل ما يتعلق بالفكر والتراث التركي، وهي قناة مفتوحة مجانية تعمل على مدار 24 ساعة.

تردد قناة TRT 1

القمر الصناعي Satellite التردد frequency Advertisements معدل الترميز Symbolrate استقطاب Pol معامل تصحيح الخطأ FEC تركسات Turksat 42°E 11042 8400 عمودي 3/4 إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 30000 عمودي 5/6 Turksat 2A/3A (42)E 11069 30000 عمودي 3/4

تابعنا معنا عبر الأسطر السابقة إشارة تردد قناة TRT 1 غير المشفرة والمجانية، لمتابعة جميع الأحداث الهامة، سواء الإخبارية، أو البرامج الثقافية، أو الأعمال الدارمية، ومن أهمها في تلك الفترة مسلسل ارطغرل.

للاستمتاع بمتابعة ومشاهدة أحداث المسلسل التركي التاريخي قيامة ارطغرل، قم الآن بضبط تردد قناة TRT 1 التركية الفضائية واستمتع بأحلى الأوقات ب مشاهدة الحلقة 136 ارطغرل الجزء الخامس عبر قناة تي ار تي التركية.م

مشاهدة الحلقة 139 ارطغرل الجزء الخامس، يتم عرض حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس كل يوم أربعاء الموافق عبر تردد قناة TRT 1 التركية الفضائية والتي يمكنكم أعزاءنا الكرام متابعي موقعنا “عرب فور نيوز” من استقبال تردد قناة TRT1 التركية من خلال الجدول المفصل المرفق أعلاه.