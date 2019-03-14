“الأن”هنا تردد قناة الكاس القطرية 1و2 3 المفتوحة علي القمر الصناعي نايل سات 2019 ونقل...

قناة الكاس الرياضية القطرية المفتوحة،لمشاهدة ومتابعة أهم البطولات والمسابقات الرياضية العربية والعالمية، وهي مجموعة من القنوات المفتوحة التي ليس لها إشتراك فهي مجانية كلياً، وتقدم متابعات لأهم وأخر الأخبار الرياضية وأخبار اللعيبة المحليين والدوليين، مع نقل للمباريات الدولية والعربية، فقد كانت قناة الكاس من القنوات التي لها حق بث، مباريات كأس الأمم الأسيوية موسم 2019، والمقامة بالإمارات العربية المتحدة والتي إنتهت في الأول من فبراير.

تهتم قناة الكاس القطرية بجمهورها العاشق للرياضة، وتتنافس مع باقي القنوات الرياضية المفتوحة، لتقدم أهم وأخر الأخبار الرياضية، مع تقديم متابعات لأهم المباريات المحلية والعالمية، لترضي جمهورها المتابع من خلالها الأحداث الرياضية المهمة علي الساحة.

مباريات اليوم في دوري نجوم قطر

الأهلي القطري/ الشحانية الساعة 5,5 مساءاً الإسبوع التاسع عشر الخريطيات/ نادي قطر الساعة 7,15 مساءاً الإسبوع التاسع عشر

وتستحوز قناة الكاس القطرية الرياضية، علي أنظار عشاق الكرة المستديرة كرة القدم، حيث تقدم كل جديد ومهم، يخص الرياضة وخاصاً كرة القدم، من خلال تغطية الدوري القطري والمسابقات الآخري محلياً ودولياً وعربياً، وذلك لإهتمام القناة بتوفير كل مايلزم، لتسهيل متابعة الرياضه بكل أشكالها علي القناة.

تردد قناة الكاس 1و2 و3علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11919 H 27500 نايل سات

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أهم البرامج التي تقدمها قناة الكاس الرياضية القطرية

تحرص إدارة القناة علي جذب عدد كبير من المشاهدين، وذلك بتقديم مجموعة متميزة من البرامج، التي تناقش وتحلل أهم الآحداث الرياضية، ومنها(برنامج المجلس- برنامج جرايد- برنامج الحكم- برنامج 90 دقيقة- برنامج ضيفنا-برنامجSPORT NET)وتتميز القناة بتقديم برامجها علي مدار ال24 ساعة في اليوم، وهي قناة مجانية تبث علي القمر الصناعي نايل سات، وتتميز بصورة وصوت واضح يجذب المشاهد، لمتابعتها ومعرفة أهم وأخر الأخبار الرياضية.