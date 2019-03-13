مشاهدة أرطغرل 139 على trt1 التركية تي آر تي 1 | لينك فيديو الحلقة ارطغرل 139 مترجمة | مشاهدة ارطغرل...

ارطغرل 139 النور مترجم Diriliş Ertuğrul، حيث يبحث عشاق المسلسل التركي الشهير عن مشاهدة ارطغرل 139 لايف ، يستطيع للجميع من مختلف دول العالم الحصول عليها على موقع النور ALNOOR بعد إذاعتها الحلقة 139 من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الجديد على قناة تي ار تي، بعد أن حقق مسلسل قيامة أرطغرل أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي بل تزدادت يوميًا، وينتظرون مشاهدة أرطغرل 139 على trt1 التركية تي آر تي 1 بشغف شديد وحماس لمتابعة آخر الأحداث، حيث تتم أرطغرل 139 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا يوم الأربعاء من كل أسبوع، كما تنقل قنوات اليرموك ودعوة والقدس، ويتيح موقع النور أرطغرل 139 لكى تتمكنون من مشاهدة أرطغرل 139 على trt1 التركية مترجم للعربية بجودة عالية وعلى موقع النور عقب عرضها حصرى على القناة التركية.

ارطغرل 139 النور مترجم Diriliş Ertuğrul

مشاهدة الحلقة 139 قيامة أرطغرل حصري على قناة تي ار تي trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى اللغة العربية

يمكنكم متابعة قيامة ارطغرل الحلقة 139 مترجة للعربية أونلاين عبر موقع النور حصريًا على الإنترنت من خلال الرابط التالي: https://www.alnoortv.co/ar

موقع النور الإلكتروني لعرض مسلسل قيامة ارطغرل

تردد شاشة قناة TRT التركية

اسم القناة التردد القمر TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

تردد قناة اليرموك

التردد معدل الترميز معامل التصحيح 11678 عمودي 27500 3/4

تردد قناة دعوة

التردد: 10727

معدل ترميز 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة وطن

التردد: 11012

معدل ترميز: 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة الشرق

التردد: 11137 / 12604 معدل ترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي

رابط مشاهدة الحلقة 139 عبر موقع النور

موعد مشاهدة أرطغرل 139 على trt1 التركية

يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل في موسمه الخامس علي العديد من القنوات الفضائية، حيث تذاع حلقة أسبوعية يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا، علي قناة تي آر تي، ويذاع يوم الخميس علي قناتي اليرموك ودعوة.

وتصدر مسلسل قيامة ارطغرل أكثر المسلسلات مشاهدة الأسبوع الماضي في تركيا بـ 12,15 مليون مشاهد.

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مشاهدة أرطغرل 139 على trt1 التركية

من المقرر أن تشهد الحلقة 139 من ارطغرل العديد كمن المفاجآت وذلك عقب عودة ارطغرل إلي القبيلة ولقاءه بقائد المغول وكيف سيتعامل ارطغرل مع المغول بعد خطف عثمان.

ويواصل مسلسل قيامة أرطغرل تصدره لأكثر المسلسلات العالمية مشاهدة وأثارة خلال الأسابيع الماضية، حيث حققت الحلقة السابقة قبل ارطغرل 139 من المسلسل مشاهدات كبيرة وصلت إلي 12 ونصف مليون مشاهدة.

وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.

وسوف نقدم لكم كل ما يخص مشاهدة أرطغرل 138 مترجم عبر موقع النور لحظة بلحظة ونرصد توقعات الأحداث في الحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس.

تصدرت الحلقة 138 من قيامة ارطغرل محركات البحث في جوجل وذلك بعد إذاعتها أمس الأربعاء علي قناة تي آر تي التركية ، وما شهدته من أحداث نارية تمثلت في استعادة سوغوت وإمارة القبائل التركية ومقتل حارس بيبولات علي يد بامسي وإنقاذ السلطان كيكاوس للمرة الثانية من أيدي المغول .

ومن المتوقع ان تشهد الحلقة 139 العديد من المفاجآت بعد أن يقوم ألباستي المتخفي في شخصية بيبولات بإرسال جثمان سليمان ابن شقيق ارطغرل غندودو وكيف اكتشف ارطغرل الواقعة وتدبيره للانتقام .