الآن تردد قناة TRT 1 الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 139 Diriliş Ertuğrul

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تردد قناة TRT 1 الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 139 Diriliş Ertuğrul، و الذى يبحث العديد من الأشخاص المعجبين بحلقات المسلسل التركى، و الذى يتحدث عن حقبة تاريخية هامة، لا يعرف عنها الكثيرين شيئا، حيث يتحدث المسلسل عن فترة ما قبل قيام الدولة العثمانية، و كيف كان حال القبائل التركية، و من كان يحكمها، و كيف كان المغول يهاجمون هذه القبائل اذا لم يتم دفع الضرائب، و يحكى عن أرطغرل بطل المسلسل و أبو عثمان مؤسس الدولة العثمانية.
تردد قناة 1 TRT التركية التى تعرض حلقات مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul
قناة 1 TRT التركية تمتلك الحقوق الحصرية لجميع أجزاء مسلسل قيامة أرطغرل، و هى أول قناة تذيع الحلقة الجديدة من الجزء الخامس فى كل أسبوع.
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|تركسات
|11042
|عمودى
|8400
|إيتويلسات
|10928
|عمودى
|3000
|نايل سات
|11316
|عمودى
|27500
تذاع اليوم الأربعاء 13 مارس الحلقة 139رقم مباشرة على قناة trt1 من مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس قيامة عثمان،الحلقة سوف تبدأ فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة و ستذاع بعد ذلك مترجمة على موقع النور