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الآن تردد قناة TRT 1 الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 139 Diriliş Ertuğrul

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تردد قناة TRT 1 الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 139 Diriliş Ertuğrul، و الذى يبحث العديد من الأشخاص المعجبين بحلقات المسلسل التركى، و الذى يتحدث عن حقبة تاريخية هامة، لا يعرف عنها الكثيرين شيئا، حيث يتحدث المسلسل عن فترة ما قبل قيام الدولة العثمانية، و كيف كان حال القبائل التركية، و من كان يحكمها، و كيف كان المغول يهاجمون هذه القبائل اذا لم يتم دفع الضرائب، و يحكى عن أرطغرل بطل المسلسل و أبو عثمان مؤسس الدولة العثمانية.

 

تردد قناة 1 TRT التركية التى تعرض حلقات مسلسل قيامة أرطغرل  Diriliş Ertuğrul

قناة 1 TRT التركية تمتلك الحقوق الحصرية لجميع أجزاء مسلسل قيامة أرطغرل، و هى أول قناة تذيع الحلقة الجديدة من الجزء الخامس فى كل أسبوع.

تردد قناة تي آر تي التركية الأولى, تردد قناة TRT 1

 

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القمر التردد الاستقطاب الترميز
تركسات 11042 عمودى 8400
إيتويلسات 10928 عمودى 3000
نايل سات 11316 عمودى 27500

تذاع اليوم الأربعاء 13 مارس الحلقة 139رقم  مباشرة على قناة trt1  من مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس قيامة عثمان،الحلقة سوف تبدأ فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة و ستذاع بعد ذلك مترجمة على موقع النور

 

 

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