الآن تردد قناة TRT 1 الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 139 Diriliş Ertuğrul

تردد قناة TRT 1 الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 139 Diriliş Ertuğrul، و الذى يبحث العديد من الأشخاص المعجبين بحلقات المسلسل التركى، و الذى يتحدث عن حقبة تاريخية هامة، لا يعرف عنها الكثيرين شيئا، حيث يتحدث المسلسل عن فترة ما قبل قيام الدولة العثمانية، و كيف كان حال القبائل التركية، و من كان يحكمها، و كيف كان المغول يهاجمون هذه القبائل اذا لم يتم دفع الضرائب، و يحكى عن أرطغرل بطل المسلسل و أبو عثمان مؤسس الدولة العثمانية.

تردد قناة 1 TRT التركية التى تعرض حلقات مسلسل قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul

قناة 1 TRT التركية تمتلك الحقوق الحصرية لجميع أجزاء مسلسل قيامة أرطغرل، و هى أول قناة تذيع الحلقة الجديدة من الجزء الخامس فى كل أسبوع.

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القمر التردد الاستقطاب الترميز تركسات 11042 عمودى 8400 إيتويلسات 10928 عمودى 3000 نايل سات 11316 عمودى 27500

تذاع اليوم الأربعاء 13 مارس الحلقة 139رقم مباشرة على قناة trt1 من مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس قيامة عثمان،الحلقة سوف تبدأ فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة و ستذاع بعد ذلك مترجمة على موقع النور