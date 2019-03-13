تردد قناة TRT 1 الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 139 Ertuğrul

تردد قناة TRT 1 التى تعرض حلقات مسلسل قيامة ارطغرل Ertuğrul، من أكثر الأشياء بحثا على جوجل وذلك لأنها تعرض حلقات المسلسل التركى قيامة ارطغرل، الذى أصبح يحظى بنسبة عالية من المشاهدات، على مستوى الوطن العربى وعلى مستوى العالم، لأنه يتحدث عن الفترة التى كان يعيش فيها الأتراك، قبل تأسيس الدولة العثمانية، ويتم عرض المسلسل بطريقة و أحداث تشويقية، جعلت الملايين يتابعون حلقاته كل أسبوع، وتتهافت القنوات فى العالم لاذاعته من جميع أنحاء العالم.

تردد قناة TRT 1

ننشر لكم ترددات قناة trt1 على مختلف الأقمار الصناعية والتركية، حيث تتواجد القناة التركية، على الأقمار الصناعية التركية، القمر تركسات Turk sat 42°E، والقمر يوتلسات Eutelsat 7°E كما هو موضح بالجدول

القمر الصناعى التردد الاستقطاب معدل الترميز تركسات Turk sat 42°E 11042 عمودى معامل تصحيح 5/6 8400 يوتلسات Eutelsat 7°E 10928 عمودى معامل تصحيح 5/6 30000

تقوم قناة trt1 بعرض مسلسل قيامة ارطغرل Ertuğrul، يوم الأربعاء من كل أسبوع، فى الثامنة مساء.

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قناة trt1 هى القناة التى تمتلك حقوق بث مسلسل قيامة أرطغرل، وهى أول قناة تقوم بعرض حلقات مسلسل قيامة ارطغرل Ertuğrul، قد عرضت الأجزاء الأربعة من المسلسل، على مدار السنوات الماضية، ويتبع نزول الحلقة على موقع النور

مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 136 Diriliş Ertuğrul

اليوم الأربعاء 13 مارس 2019 ، سيكون موعدنا الأسبوعى مع أحداث الجزء الخامس الحلقة رقم 139 من مسلسل قيامة أرطغرل و سنتابع معكم الحلقة على قناة تى أر تى التركية، و يمكن مشاهدة الحلقة 136 الليلة.

سوف تبدأ الحلقة رقم 139 من مسلسل قيامة أرطغرل فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة و هذا هو اعلان مسلسل قيامة ارطغرل.

الحلقة 139 من مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامسة سوف تعرض على قناة trt التركية كاملة، و سيكون ذلك فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة