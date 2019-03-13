تردد قناة الرياضية السعودية SPORT KSA الجديد مارس 2019 | دوري بلس .. الناقلة مباريات الدوري السعودي...

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تردد قناة الرياضية السعودية KSA وجداول مباريات دوري بلس والتي سحبت البساط من تحت أقدام تردد قناة برو فقد استحوذت قناة الرياضية السعودية KSA على كامل اهتمام الساحرة المستديرة بالمملكة العربية السعودية، أصبحت قناة الرياضية السعودية خلال فترة قصيرة هي القناة الرياضية الأولى من حيث المشاهدة بالمملكة السعودية، لذلك فقد حرصنا على إضافة هذا التقرير الشامل عن ترددات قنوات الرياضية السعودية، وذلك على جميع الأقمار الصناعية التي يتم منها بث محتوى باقة قنوات الرياضية السعودية.
كما سنتابع بصقة دورية تحديث هذا التقرير بمباريات الدوري السعودي للمحترفين وموعد إقامة المباريات، وكذلك بإضافة جدول ترتيب الدوري السعودي بنهاية كل جولة من جولات الدوري السعودي للمحترفين، وسنعرض جداول تفصيلية لجميع ترددات الرياضية السعودية على الأقمار نايل سات وعرب سات بكافة التقنيات، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع الأحداث الرياضية الهامة على أفضل باقة قنوات عربية بالوطن العربي.
ترددات قنوات KSA السعودية الرياضية الجديدة
- قناة الرياضية السعودية KSA 1
- قناة الرياضية السعودية KSA 2
- قناة الرياضية السعودية KSA 3
- قناة الرياضية السعودية KSA 4
ترددات قنوات الرياضية السعودية KSA والدوري السعودي للمحترفين
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|جودة التقنية
|نايل سات
|12149
|أفقي H
|27500
|SD
|نايل سات
|12284
|عمودي V
|27500
|HD
|نايل سات
|12015
|عمودي V
|27500
|SD
تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية عاية الجودة HD
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|النايل سات
|12284
|عمودي
|27500
|العرب سات
|12149
|أفقي
|27500
تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية عادية SD
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|النايل سات
|12149
|أفقي
|27500
|العرب سات
|12015
|عمودي
|27500
تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر 7
جدول مباريات الدوري السعودي
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جدول ترتيب الدوري السعودي
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|بدر 6
|11976
|أفقي
|27500
|5/6
انتهت الجولة السابعة عشر بلقاء الاتحاد والشباب السعودي من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.