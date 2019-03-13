الجديد”هنا”تردد قناة MBC BOLLYWOOD علي القمر الصناعي نايل سات 2019 ومجموعة متميزة من...

قناة MBC BOLLYWOOd هي القناة الأشهر، في تقديم أفلام ومسلسلات هندية متميزة، ومترجمة باللغة العربية لسهولة متابعتها، ومن المعروف أن الأفلام والمسلسلات الهندية، محببة لجمهور عريض في الوطن العربي، ولذلك يتابعها الكثير من عشاق الدراما الهندية، التي تتميز بأحداث مثيرة وقصص مبدعة وصناعة سينمائية أو درامية عالية الجودة، وكلنا نعلم أن مشاهير الدراما الهندية، هم مشاهير هوليوود وبوليوود ومتربعين علي عرش الفن.

تتنافس القناة مع مثيلاتها من القنوات، التي تقدم نفس المحتوي من أفلام ومسلسلات هندية، ولكن تتميز قناة MBC BOLLYWOOD بأحدث وأفضل الأفلام والمسلسلات الهندية، التي يتابعها الجميع في الوطن العربي نظراً لأن القناة مجانية ليس لها إشتراك، وتقدم محتواها علي مدار اليوم، وبتقنية عالية الجودة في الصورة وصوت واضح.

تردد قناة MBC BOLLYWOOD علي القمر الصناعي نايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11938 V 27500 نايل سات

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قناة MBC BOLLYWOOD إحدي القنوات التابعة لشبكة إم بي سي الفضائية المتخصصة، وقد إهتمت الشبكة بالقناة لتظهر بمستوي عالي وتقنية فائقة، وتسعي لإرضاء أكبر عدد من المشاهدين في كل مكان، وتقدم كل جديد وحصري من أفلام ومسلسلات هندية لمشاهير الفن الهندي، ونحن معكم بكل جديد يخص تردد القناة، وقد وفرنا التردد الصحيح لسهولة ضبط القناة والتمكن من متابعتها.