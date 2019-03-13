تميز “الأن” تردد قناة زي ألوان الهندية علي القمر الصناعي نايل سات وأشهر وأهم الأعمال...

إنطلقت قناة زي ألوان في 10/7/2012 من قبل شركة زي الترفيهية، والمملوكة لرجل الأعمال الهندي سوبهاش تشاندرا، ومقرها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلي مكتبها في السعودية، وتهتم قناة زي ألوان بتقديم مجموعة من المسلسلات والافلام الهندية والعربية، وتهتم قناة زي ألوان بالمشاهد وتقدم مجموعة من البرامج المتنوعة، التي تنال إعجاب المشاهد العربي وتجذب الجميع لمتابعتها.

قناة زي ألوان تمثل الثقافة الهندية، وتعتبر الأفلام والمسلسلات من الأعمال الفنية، التي تربي عليها جمهور عريض في الوطن العربي، ولها متابعين من كافة الأعمار وترضي كافة الأذواق، وهذه الأعمال الهندية لها طابع خاص وجذاب، يجتمع علية عدد كبير من الجمهور العربي المحب للفن الهندي، ونحن معكم بكل جديد أول بأول.

تردد قناة زي ألوان 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11938-11418 عمودي v 27500 نايل سات

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تقدم قناة زي ألوان المسلسلات والأفلام الهندية مترجمة باللغة العربية، بالإضافة لمجموعة من البرامج المتنوعة سواء برامج الطبخ وبرامج الرياضة والبرامج الفنية، وهي قناة مجانية تبث برامجها ومسلسلاتها وأفلامها علي مدار اليوم.

أهم برامج قناة زي ألوان

تقدم قناة زي ألوان مجموعة متنوعة ومتميزة، من البرامج المختلفة ومنها (برنامج بوليوود 100%- برنامج أسرار الجمال- برنامج أصول الحركة- برنامج لا للروتين)، ونحن معكم بكل جديد يخص تردد القناة، لسهولة ضبطها والتمكن من متابعتها.