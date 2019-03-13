هنا “الأن” تردد قناة ماجد للأطفال 2019 القناة الأولي عربياً في برامج وأفلام الرسوم...

قناة ماجد هي قناة عربية إماراتية، مخصصة للأطفال بدأ بثها في عام 2015، وهي تتبع شبكة أبو ظبي للإعلام، وتقدم مجموعة من البرامج والأفلام، بالرسوم المتحركة والتي تساعد علي تنمية مهارات الطفل العربي، وتشجعه علي الإبتكار والإبداع، وتحاول إدارة القناة تقديم كل ماهو مفيد ومهم، لتأسيس الأفكار والقيم التربوية التي تعرف الطفل العربي، هويته وتراثه وتدعم الإرتقاء بثقافة الطفل العربي، وتدخل البهجة والسعادة بطريقة سهلة وممتعة.

قناة ماجد للأطفال من القنوات المتميزة، في تقديم محتوي متخصص للأطفال بكل الأعمار، وتعمل علي تقديم كل جديد وشيق، من أفلام الكرتون الهادفة والشيقة، ويتابعها الكثير من أطفالنا وأولياء الأمور ايضاً، لمعرفة مستوي المحتوي المقدم علي شاشتها الذي نال إعجاب الجميع، ويستمتع بأفلامها ومسلسلاتها الكرتونية الصغير والكبير.

وتعتبر قناة ماجد للأطفال، من القنوات الرائدة في تنمية مهارات الأطفال وتوسعة مداركهم، وذلك بطريقة سهلة ومبسطة وشيقة، عن طريق أفلام الكرتون والمسلسلات الكرتونية الهادفة.

ونتابع معكم كل جديد يخص قناة الأطفال ماجد التي تنقل محتوي مهم وهادف لتعليم الأطفال القيم والمبادئ وتعاليم الدين الإسلامي وينتظرها الجميع لما تقدمة من برامج ومسلسلات كرتونيه هادفة وسهلة تعلم الطفل كل ما هو جديد.

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وجاء إسم قناة ماجد تيمناً، بإسم أشهر مطبوعات شركة أبو ظبي للإعلام، وهي (مجلة ماجد) التي تعتبر الأشهر عربياً، والأولي علي مستوي الشرق الأوسط، لما تحتويه من مجموعة ضخمة من الرسوم الكرتونية، وذلك منذ الثمانينات حتي الأن وكانت ملازمة لجيل الآباء، حيث تقدم مجموعة من القصص الشيقة، وكان ينتظرها الجميع كل أسبوع.

تردد قناة ماجد للأطفال 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12222 H 27500 نايل سات

وقد إرتبط إسم قناة ماجد بمجلة ماجد الشهيرة، لإستكمال مسيرة المجلة وذلك في ترسيخ وتأسيس، القيم التربوية والإرتقاء بثقافة الطفل العربي، بطريقة سهلة ومبهجة مع تشجيع، لتنمية المهارات والإبتكار ومعرفة المبادئ التعليمية السهلة للطفل، وتتنوع البرامج والمسلسلات المقدمة علي شاشة قناة ماجد، بحيث تنال إعجاب كافة الأذواق والأعمار.

أهم المسلسلات المقدمة علي شاشة قناة ماجد 2019

تقدم قناة ماجد مجموعة من المسلسلات والأغاني، الهادفة والشيقة ومنها بستان المعرفة- كسلان- كرتون منصور- النقيب خلفان- النحله مايا – فريق الكنغر- كرتون ماجد- المتزلجون – أبطال التايتنز إنطلقوا، بالإضافة إلي مجموعة من الأغاني التي تعلم الطفل، المبادئ والقيم والرياضة وتنمي ذكاء الطفل.