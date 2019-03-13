التميز”هنا”تردد قناة سي إن بي سي عربية 2019 القناة الأهم علي الساحة لعرض أخر المستجدات...

تعتبر قناة سي إن بي سي عربية، من أهم القنوات التي تعرض أخر وأهم الأخبار الإقتصادية أول باول، وذلك في متابعات مستمرة حول الأخبار الإقتصادية والماليه، وأخبار البورصات العربية والعالمية، وذلك بصفة مستمرة وتفصيلية، وتقوم قناة سي إن بي سي بتقديم أخبارها باللغة العربية، ولها قاعدة عريضة من الجمهور المهتم بالحالة الإقتصادية والمالية، علي المستوي المحلي والعالمي، وتقدم ايضاً القناة متابعة مباشرةً لحركة اسواق المال والأعمال، العربية والعالمية وخاصاً السوق السعودي.

تتبع قناة سي إن بي سي عربية، لمجموعة سي إن بي سي العالمية، المملوكة لشركة كوم كاست الأمريكية، وتنتشر مكاتبها في أبوظبي- الرياض- جده- الخبر- الكويت- الدوحة- المنامة- القاهرة، وينتشر مراسليها لمتابعة أخر وأهم، الأخبار الإقتصادية أول بأول، وبمهنية ودقة في نقل الخبر، مع تحليل لأهم الآراء الإقتصادية علي الساحة.

تردد قناة سي إن بي سي عربية 2019 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11785 V 27500 نايل سات

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تتميز قناة سي إن بي سي عربية، بوجود شريط إخباري أسفل الشاشة، تعرض من خلاله كل جديد يخص أسواق المال والبورصة، وحركة الأسهم والحالة الإقتصادية علي المستوي العربي والعالمي، حتي يتمكن متابعي القناة، من معرفة أخر وأهم المستجدات في سوق المال والأعمال، بالإضافة لتميز القناة بوجود مجموعة متميزة، من مقدمي البرامج وإستضافت أهم المحللين والخبراء في أسواق المال والأعمال، وتحليل لحركة السوق ووضع أهم الأراء الإقتصادية، لأخر المستجدات في سوق المال والأعمال.