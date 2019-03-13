 اضبط تردد قناة سنا Sana TV للأطفال على النايل سات

تردد قناة سنا Sana TV للأطفال من أشهر القنوات السورية التى يتابعها عشاق أفلام الانيميشن والكارتون من مختلف الدول العربية، وتحتل الصدارة في قائمة قنوات الأطفال في البيوت العربية عامة والمصرية خاصة، تقدم أناشيد للأطفال سواء بموسيقى أو بدون موسيقى من أجل تحسين النطق لديهم وتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات، و تعمل على تقديم مضمونها باللغة العربية الفصحى وبالتالي فهى قناة تربوية وترفيهية لكافة مراحل الطفولة، كل ذلك دفعنا أن تقدم لكم تردد قناة سنا Sana TV للأطفال على النايل سات وفق آخرتحديث.

قناة سنا Sana TV للأطفال

تبث تردد قناة سنا Sana TV للأطفال على قمر النايل سات دون تشفير أوتقطيع في جميع الدول العربية، تتميز عن نظرائها من قنوات الأطفال بأنها تعرض أفلام الانيميشن التى تجذب انتباه الكبير والصغير بتصميماتها الجديدة والمميزة، كما أنها تضم مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج جعلتها تحصل على أعلى نسب مشاهدة منذ انطلاقها في السنوات القليلة الماضية، كما تقدم قناة سنا Sana TV للأطفال أناشيد دينية للأطفال وبالتالى تعتبر قناة ترفيهي وتعليمية في ذات الوقت.

أناشيد قناة سنا Sana TV للأطفال

أنشودة جدي.

أنشودة خالتي.

أنشودة الطفولة.

أنشودة أحب الرياضة.

أنشودة أفراح العيد.

أنشودة فاطمة الزهراء.

أنشودة الصاحب في الغار.

أنشودة عائشة بنت الصديق.

تردد قناة سنا Sana TV للأطفال

اضبط الآن تردد قناة سنا Sana TV للأطفال على القمر الصناعى النايل سات من خلال البيانات المذكورة في الجدول التالي:

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القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ النايل سات 10977 افقى H 27500 5/6

بعد ضبط تردد قناة سنا Sana TV للأطفال تتمتع بمشاهدة أجدد أفلام الانيميشن والكارتون العربية.