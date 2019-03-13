الان استقبل تردد قناة الهلال الفضائية السودانية Alhilal Sport الجديد تعديل 2019

الآن يمكن ضبط تردد قناة الهلال الفضائية السودانية Alhilal Sport الجديد على النايل سات، والتمتع مشاهدة باقة من أروع البرامج الرياضية والترفيهية التي تخص الشأن السوداني، فهي النافذة الفضائية لمشاهدة مباريات الدوري السوداني والوقوف على أخر استعدادات المنتخب الوطني والفرق لمباريات الكرة السودانية.

قناة الهلال السوداني

وتقدم قناة الهلال السوداني العديد من البرامج عبر شاشتها، لعل من أهمها “برنامج عالم الكرة” وهو البرنامج الذي يعرض أهم وأخر أخبار واهداف كرة القدم العالمية، وبرنامج “في حضرة المساء” وهو البرنامج المختص بمناقشة أهم قضايا الكرة السودانية” وبرنامج “الموج الأزرق” وهو برنامح خاص بنادي الهلال السوداني صاحب الشعبية الجارفة في البلاد، وبرنامج “جوة ال18” وهو برنامج يسلط الضوء على أبرز مهارات الأسبوع.

تردد قناة الهلال السوداني

القمر التردد معدل الترميز النايل سات 12207 v 27500

التردد بالأعلى بعد تعديل التردد القديم نتيجة بعض الأعطال التي حدثت لإشارة القناة على النايل سات.