استقبل تردد قناة روتانا كلاسيك Rotana Classic على النايل سات وعربسات 2019

نرصد لكم تردد قناة روتانا كلاسيك على النايل سات، حيث تقدم قناة روتانا كلاسيك مجموعة من أفضل أفلام الزمن الجميل “الأبيض والأسود، وافلام السبعينات والثمانينات والتسعينات من السينما المصرية، وأغاني حفلات السيدة أم كلثوم كوكب الشرق، وتبث القناة بجودة البث العادية SD، وذلك حتى تكون الفرصة متاحة لجميع المشاهدين لمتابعة برامجها.

قناة روتانا كلاسيك هي قناة تابعة لشبكة روتانا الفنية بقنواتها المتميزة على نايل سات، وهي قناة تكميلية لقنوات روتانا سينما التي تعرض أحدث إصدارات السينما المصرية والعربية، وحققت قناة روتانا كلاسيك نسب مشاهدة جماهيرية مرتفعة خلال أول أعوام انطلاقها، وذلك عندما كانت تحمل مسمى “روتانا زمان” لتصبح واحدة من أكثر قنوات الأفلام العربية شهرة.

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تردد قناة روتانا كلاسيك

القمر التردد الترميز النايل سات 11296 أفقي “h” 27500 عرب سات 11843 أفقي “h” 27500 بدر “عرب سات” hd 10890 فقي “h” 27500

ولتشابه عدد كبير من القنوات في الشعار تتخذ قناة روتانا كلاسيك شعار الشبكة مدون أسفله كلمة “كلاسيك” باللغة العربية، وتظهر عند البحث اليدوي أو الألي عبر النايل سات من أي رسيفر بإسم “Rotana classic”.

تقوم القناة بالبث الخاص بها لمدة 24 ساعة يومياً على مدار الأسبوع وتعد القناة من انجح قنوات باقة روتانا على القمر المصري نايل سات، وتقدم القناة العديد من المحتويات الترفيهية من الزمن الجميل على شاشتها.

الجدير بالذكر أن قناة روتانا كلاسيك هي البديل لقناة روتانا زمان، التي كانت تبث الأغاني فقط، لكن القناة لآن تبث كل ما هو عمل فني قديم أغني وأفلام ومسرحيات، فهي متكاملة ومنوعة بشكل أكبر.