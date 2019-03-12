تردد قناة كرتون نتورك عربية Cartoon Network Arabic على قمرى نايل سات وعرب سات لايتوقف البحث عنها في جميع البيوت العربية فهم يثقون فيما تعرضه على شاشتها من محتوى آمان للأطفال بعيدًا عن العنف والقيم الغربية، كما تهدف في برامجها ومسلسلاتها وأفلامها الكرتونية أن تغرس المعايير الأخلاقية في الأطفال وعادات المجتمع العربي الإسلامي، لذلك نعرض تردد قناة كرتون نتورك عربية Cartoon Network Arabic على مختلف الأقمار الصناعية.

قناة كرتون نتورك عربية

انطلق بث قناة كرتون نتورك عربية في أكتوبر 2010 من دولة الإمارات، لتكون قناة أطفال تابعة لشبكة كرتون نتورك، تبث العديد من المسلسلات والبرامج والأفلام الكرتون للجمهور العربي، واستطاعت أن تخلق جماهيرية عريضة وتدخل ضمن قائمة أشهر 5 قنوات أطفال عربية، وبات يتابعها الملايين وسيطرت قناة كرتون نتورك عربية على ساحة قنوات الأطفال بما تعرضه من عدد هائل من مختلف مضامين الكارتون، ومن أشهرهم “مغامرات العم جدو”، “مسلسل جامبول “، “كرتون فرسان نيكسو” الذى يقوم الأطفال بتقليد أبطاله من الشخصيات الكارتونية.

تردد قناة كرتون نتورك عربية آخر تحديث

إليكم آخر تحديث تردد قناة كرتون نتورك عربية Cartoon Network Arabic على قمرى نايل سات وعرب سات، من خلال الرموز الموضحة في الجدول الآتي:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الإستقطاب معامل تصويب الأخطاء نايل سات 12228 27500 أفقي H 5/6 نايل سات 12226 27500 أفقي H 5/6 عرب سات 11747 27500 أفقي H 3/4

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وكما قدمنا آخر تحديث تردد قناة كرتون نتورك عربية Cartoon Network Arabic نواصل تقديم المزيد من ترددات القنوات الفضائية المتصدرة محركات بحث الجمهور على الإنترنت من مصر، ومختلف الدول العربية.