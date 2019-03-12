“شاهد” بث مباشر الحلقة 139 قيامة ارطغرل كاملة | “وفر على نفسك” إليك رابط...

بث مباشر الحلقة 139 قيامة ارطغرل كاملة عبر تردد قناة TRT التركية الأولى المجانية، حيث يبحث الملايين في الوطن العربي في هذه الآونة عن تردد قناة trt التركية الناقلة لمسلسل أرطغرل 139، عبر الأقمار الصناعية المختلفة نايل سات وعرب سات وهوتبيرد وترك سات، حيث أن قناة تي أر تي التركية متوفرة عبر الكثير من الأقمار حول العالم على اعتبار أنها قناة حكومية، لكن المسلسل الشهير أرطغرل 139 يعرض على القمرالتركي فقط كعرض أول، باللغة التركية الأم وبدون دبلجة. الشاهد في هذا الأمر أن قناة trt التركية على النايل سات الناطقة باللغة العربية لا تعرض المسلسل، بل هناك قنوات أخرى غيرها تعرض ارطغرل 139، ومن المعلوم لدى الجميع أن قناة تي آرتي العربية تدخل ضمن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية «تي آر تي»، حيث تعتبر أول محطة تركية ناطقة بالعربية تم افتتاحها في شهر أبريل 2010، بموجب قرار حكومة حزب العدالة والتنمية، وكان هدفها آنذاك يتمثل في تدعيم التواصل الثقافي والأخوي بين تركيا والعالم العربي.

بث مباشر الحلقة 139 قيامة ارطغرل كاملة

تردد شاشة قناة TRT التركية

اسم القناة التردد القمر TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

ما ذكر في الجدول السابق هو تردد قناة تي أر تي الناقلة للجزء الخامس من مسلسل ارطغرل 139 باللغة التركية عبر القمر التركي، وتعتبر هذه القناة هى أول قناة تذيع الحلقات يوم الأربعاء من كل أسبوع، ثم بعد ذلك يتبعها قناة دعوة وقناة اليرموك يوم الخميس على أن تكون الإعادة يوم الجمعة، كما يتجه الملايين إلى مشاهدة الحلقات عبر موقع اليوتيوب.

كما يمكنكم مشاهدة الحلقة 139 قيامة أرطغرل حصري على قناة تي ار تي trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى اللغة العربية

بث مباشر الحلقة 139 قيامة ارطغرل كاملة

تعرض الحلقة 139 من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس على قناة TRT 1 الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، كما تعرض على قناتي اليرموك ودعوة الخميس وتعاد نفس الحلقة يوم الجمعة.

بث مباشر الحلقة 139 من قيامة أرطغرل الجزء الخامس الآن عبر قناة تي آر تي التركية

تردد قناة اليرموك

التردد معدل الترميز معامل التصحيح 11678 عمودي 27500 3/4

تردد القنوات الناقلة لارطغرل 139

كذلك يتم إذاعة حلقات المسلسل التركي قيامة أرطغرل علي قناة دعوة، وفيما يلي نوضح لكم متابعينا الكرام أحدث تردد لقناة دعو الناقلة لحلقات ارطغرل 138، كل ما عليكم هو ضبط أجهزة الاستقبال لديكم علي التردد التالي:

تردد قناة دعوة

التردد: 10727

معدل ترميز 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة وطن

التردد: 11012 معدل ترميز: 27500 الاستقطاب: أفقى

تردد قناة الشرق

التردد: 11137 / 12604 معدل ترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي

وتذاع حلقات المسلسل التركي قيامة أرطغرل بشكل حصري علي قناة تي أر تي الأولي التركية وموقع النور، وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتعاد الحلقات في اليوم التالي ليوم إذاعتها، كما تقوم قناتي اليرموك و دعوة بإذاعة الحلقات وقت إذاعتها علي قناة تي آر تي .

القنوات الناقلة بث مباشر الحلقة 139 قيامة ارطغرل كاملة

يذاع مسلسل قيامة أرطغرل الشهير عبر عدة قنوات فضائية وهي:

القناة التركية “تي آر تي” Advertisements

قناة اليرموك

قناة دعوة

قناة الشرق

قناة وطن

كما تقدم قناة وطن مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 139 مدبلج، عبر شاشتها على القمر الصناعي النايل سات بشكل مجاني.

ارطغرل 139 القسم الثاني

يحظي المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل بشهرة عالمية، حيث حقق نجاحًا كبيرا في مواسمه الأربعة السابقة ما ساعد علي استمرار انتاج اجزاء جديدة منه .

أبطال مسلسل قيامة أرطغرل

الفنان “إنجين ألتان” دوزياتان بدور “أرطغرل”

الفنانة “إسراء بيلقيتش” بدور “حليمة خاتون”

الفنانة هوليا دارجان بدور “الأم هايماه أنا”

الفنان سردار غوكهان بدور “سليمان شاه”

الفنان “كآن تاشانار” بدور “غوندوغدو أخ أرطغرل”

الفنان “ديدم بالتشين” بدور “سلجان هاتون”

الفنان “عثمان سويكوت” بدور محى الدين بن عربي”

الفنان “محمد شفيق” بدور “ديلى دمير”

“هانديه سوباشى” بدور “آيكيز”

الفنان “جنكيز جوشكون” بدور “تورغوت آلب”

“نور الدين سونماز” بدور “بامسى باى ريك”

“جافيت تشاتين جونر” بدور “دوغان آلب”

“تورجوت تونتشالب” بدور “آفشين باي”

الممثل “جلال آل” بدور “عبد الرحمن”

الممثل “رشاد ستريك” بدور “كلاوديوس” أو “عمر”

“سيردار دينيز” بدور “تيتوس”

“باريش بآجى” بدور “نويان”

“لبيب جوكخان” بدور “أستاذ سيمون” صاحب الخان

“تشاداش أونور أوزتورك” بدور “فاسيليوس”

“ليفينت أوكتيم” بدور “أستاذ عزام” ملك القلعة الصليبية

من المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة نهاية الجزء الخامس علي أن يبدأ الموسم السادس تحت مسمي قيامة عثمان، والذي تدور أحداثة حول بداية الدولة العثمانية.

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يعتبر مسلسل أرطغرل من المسلسلات التاريخية التي إستطاع المخرج والمؤلف محمد بوذداغ أن يجمع ما بين الحبكة الدرامية والتاريخية في قالب واحد وينتظر قيامة أرطغرل العديد من الأحداث النارية والمفاجآت .

الإعلان الأول من الحلقة 139 من ارطغرل

وتدور أحداث المسلسل التاريخي الشهير قيامة أرطغرل حول البطل المسلم ارطغرل بن سليمان شاه والذي وحد القبائل التركية تحت راية واحدة، ومهد بشكل كبير لقيام الدولة العثمانية التي أسسها نجله عثمان وحكمت لأكثر من 600 عام على طريقة الخلافة الإسلامية، حتي انتهت في عهد عبد الحميد الثاني بعدما تآمر عليه اليهود والعرب.

وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.

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