ارطغرل 139 | آخر تحديث تردد قناة حنبعل الجديد 2019 على نايل سات وعرب سات لـ مشاهدة ارطغرل 139

تردد قناة حنبعل الجديد 2019 على نايل سات وعرب سات، يريد الحصول عليه الكثير من المواطنين في مختلف الدول العربية فهى أول قناة تونسية منوعات افتتحت في عام 2005 من قبل رجل الأعمال التونسي العربي نصرة، وحاليًا تحظى بنسب مشاهدة عالية لأنها تعرض على شاشتها مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس بجانب مجموعة من البرامج المتميزة في مضمونها ذات الطابع التونسي، كما تعرض الأخبار العربية والعالمية في جميع الدول بموضوعية وشفافية بحضور ضيوف متخصصيين في مختلف المجالات، ومن أجل التمتع بما تقدمه قناة حنبعل لابد أن تضبط تردد قناة حنبعل الجديد 2019 على نايل سات وعرب سات عبر أجهزتكم.

برامج قناة حنبعل 2019

تقدم قناة حنبعل مجموعة من البرامج المميزة على الساحة الإعلامية العربية وخاصة الشعب التونسي، وهما على النحو الآتي: Advertisements

بالمكشوف

L’avant Match

الذواقة

أما بعد

هات ملخر

دارنا

لمتنا

على الطريق

عيادة للجميع

المسامح كريم

تردد قناة حنبعل الجديد 2019

إليكم آخر تحديث عن تردد قناة حنبعل الجديد 2019 على نايل سات وعرب سات على النحو التالي:

القمر الصناعي التردد الإستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ النايل سات Nilesat 102 7.0°W 11657 عمودي V 5/6 27500 عرب سات Badr 4 26.0°E 12643 أفقيH 5/6 27500

حصلت قناة حنبعل على إعجاب الكثيرفي البلدان العربية بمختلف البرامج التى تعرضها على شاشتها والمسلسلات العربية والأجنبية المدبلجة وعلى رأسهم المسلسل التركي قيامة أرطغر الجزء الخامس الحلقة 138، كل ذلك دفعنا نقدم لكم تردد قناة حنبعل الجديد 2019 على نايل سات وعرب سات.