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“أضبط الآن” تردد قناة TRT 1 التركية 2019 لمشاهدة مسلسل قيامة أرطغرل

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لكل عشاق مسلسل قيامة أرطغرل، نقوم اليوم بتقديم تردد قناة TRT1 التركية الجديد لعام 2019 ، وتقوم قناة TRT1 بعرض المسلسل التركي التاريخي الشهير ” قيامة ارطغرل الموسم الخامس ”، وهو المسلسل الذي حقق نسبة مشاهدة عالية ، وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أرطغرل وبعض الوقائع والأحداث التاريخية.

وهذا ما وضحه منتج مسلسل ” قيامة ارطغرل ” محمد بوزطاغ ، وتم تصوير المسلسل التركي التاريخي الشهير ” قيامة ارطغرل ” في إسطنبول على البحر الأسود بتركيا ، ويعتبر مسلسل ” قيامة ارطغرل ” من المسلسلات التي كُلفت مبلغ كبير،حيث قام المنتج محمد بوزطاغ بإحضار 25 حصانًا، وقام بتدريبهم جيدًا للقيام بحركات كثيرة في المسلسل ، وقد تم عرض أربعة أجزاء من مسلسل ” قيامة ارطغرل ”، وقد  ونالت إعجاب الكثير في الوطن العربي،  بالإضافة إلى أنها حققت نسب مشاهدة عالية حتى .

وتعتبر قناة TRT1 ، واحدة من ضمن الكثير من القنوات التي تقوم بعرض المسلسل التاريخي ” قيامة ارطغرل الموسم الخامس ” ، ومن القنوات التي تقوم بعرض هذا المسلسل :

_قناة دعوة .
_قناة الوطن .
_قناة الشرق .
_قناة اليرموك .
_قناة فور شباب .
_بالإضافة إلى ” موقع النور الالكتروني ” وهو الموقع الوحيد الذي يمتلك حقوق عرض هذا المسلسل على شبكة الانترنت .

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تردد قناة 1 TRT التركية الجديد 2019

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ
تركسات Turksat 42°E 11042 عمودي 8400 5/6
إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 عمودي 3000 5/6
نايل سات 11316 عمودي 27500 5/6

 

 

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