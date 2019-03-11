“أضبط الآن” تردد قناة TRT 1 التركية 2019 لمشاهدة مسلسل قيامة أرطغرل

لكل عشاق مسلسل قيامة أرطغرل، نقوم اليوم بتقديم تردد قناة TRT1 التركية الجديد لعام 2019 ، وتقوم قناة TRT1 بعرض المسلسل التركي التاريخي الشهير ” قيامة ارطغرل الموسم الخامس ”، وهو المسلسل الذي حقق نسبة مشاهدة عالية ، وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أرطغرل وبعض الوقائع والأحداث التاريخية.
وهذا ما وضحه منتج مسلسل ” قيامة ارطغرل ” محمد بوزطاغ ، وتم تصوير المسلسل التركي التاريخي الشهير ” قيامة ارطغرل ” في إسطنبول على البحر الأسود بتركيا ، ويعتبر مسلسل ” قيامة ارطغرل ” من المسلسلات التي كُلفت مبلغ كبير،حيث قام المنتج محمد بوزطاغ بإحضار 25 حصانًا، وقام بتدريبهم جيدًا للقيام بحركات كثيرة في المسلسل ، وقد تم عرض أربعة أجزاء من مسلسل ” قيامة ارطغرل ”، وقد ونالت إعجاب الكثير في الوطن العربي، بالإضافة إلى أنها حققت نسب مشاهدة عالية حتى .
وتعتبر قناة TRT1 ، واحدة من ضمن الكثير من القنوات التي تقوم بعرض المسلسل التاريخي ” قيامة ارطغرل الموسم الخامس ” ، ومن القنوات التي تقوم بعرض هذا المسلسل :
_قناة دعوة .
_قناة الوطن .
_قناة الشرق .
_قناة اليرموك .
_قناة فور شباب .
_بالإضافة إلى ” موقع النور الالكتروني ” وهو الموقع الوحيد الذي يمتلك حقوق عرض هذا المسلسل على شبكة الانترنت .
تردد قناة 1 TRT التركية الجديد 2019
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل الخطأ
|تركسات Turksat 42°E
|11042
|عمودي
|8400
|5/6
|إيتويلسات Eutelsat 7°E
|10928
|عمودي
|3000
|5/6
|نايل سات
|11316
|عمودي
|27500
|5/6