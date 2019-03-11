“أضبط الآن” تردد قناة TRT 1 التركية 2019 لمشاهدة مسلسل قيامة أرطغرل

لكل عشاق مسلسل قيامة أرطغرل، نقوم اليوم بتقديم تردد قناة TRT1 التركية الجديد لعام 2019 ، وتقوم قناة TRT1 بعرض المسلسل التركي التاريخي الشهير ” قيامة ارطغرل الموسم الخامس ”، وهو المسلسل الذي حقق نسبة مشاهدة عالية ، وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أرطغرل وبعض الوقائع والأحداث التاريخية.

وهذا ما وضحه منتج مسلسل ” قيامة ارطغرل ” محمد بوزطاغ ، وتم تصوير المسلسل التركي التاريخي الشهير ” قيامة ارطغرل ” في إسطنبول على البحر الأسود بتركيا ، ويعتبر مسلسل ” قيامة ارطغرل ” من المسلسلات التي كُلفت مبلغ كبير،حيث قام المنتج محمد بوزطاغ بإحضار 25 حصانًا، وقام بتدريبهم جيدًا للقيام بحركات كثيرة في المسلسل ، وقد تم عرض أربعة أجزاء من مسلسل ” قيامة ارطغرل ”، وقد ونالت إعجاب الكثير في الوطن العربي، بالإضافة إلى أنها حققت نسب مشاهدة عالية حتى .

وتعتبر قناة TRT1 ، واحدة من ضمن الكثير من القنوات التي تقوم بعرض المسلسل التاريخي ” قيامة ارطغرل الموسم الخامس ” ، ومن القنوات التي تقوم بعرض هذا المسلسل :

_قناة دعوة .

_قناة الوطن .

_قناة الشرق .

_قناة اليرموك .

_قناة فور شباب .

_بالإضافة إلى ” موقع النور الالكتروني ” وهو الموقع الوحيد الذي يمتلك حقوق عرض هذا المسلسل على شبكة الانترنت .

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تردد قناة 1 TRT التركية الجديد 2019